сегодня



Новое видео MASTODON



"Fallen Torches", новое видео группы MASTODON, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома-сборника "Medium Rarities", выходящего сегодня:



01. Fallen Torches



02. A Commotion (FEIST cover)



03. Asleep In The Deep (instrumental)



04. Capillarian Crest (live)



05. A Spoonful Weighs A Ton (THE FLAMING LIPS cover)



06. Toe To Toes (instrumental)



07. Circle Of Cysquatch (live)



08. Atlanta (feat. Gibby Haynes)



09. Jaguar God (instrumental)



10. Cut You Up With A Linoleum Knife



11. Blood & Thunder



12. White Walker



13. Halloween (instrumental)



14. Crystal Skull (live)



15. Orion (METALLICA cover)



16. Iron Tusk (live)



















