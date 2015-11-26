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*DAVID ELLEFSON знал об увольнении из MEGADETH за десять дней... 45
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 37
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Новое видео KK'S PRIEST 24
*Видео с текстом от HELLOWEEN 16
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Mastodon

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22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

6 мар 2021 : 		 Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»

16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»

18 дек 2020 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2020 : 		 Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN

1 сен 2020 : 		 Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа

28 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом

18 авг 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»

14 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом

31 июл 2020 : 		 Новая песня MASTODON

30 июл 2020 : 		 Компиляция MASTODON выйдет осенью

25 июл 2020 : 		 BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON

30 июн 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»

30 май 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»

27 май 2020 : 		 Новая песня MASTODON будет использована в фильме

19 дек 2019 : 		 MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году

8 ноя 2019 : 		 MASTODON углубляются в работу

8 май 2019 : 		 MASTODON начнут работу осенью

16 апр 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON
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MASTODON планируют стрим



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MASTODON опубликовали трейлер к стриму "Mastodon Captured Live At Georgia Aquarium", который пройдёт 15 июля. Детали здесь.

MASTODON Announce



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