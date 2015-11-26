MASTODON'y уже можно

MASTODON опубликовали небольшое видео по случаю 21 годовщины существования:
"Наконец-то нам официально можно пить! Спасибо всем тем, кто поддерживал нас все эти годы и тем, кто только присоединился - ай да на вечеринку! Пока приключения были что надо и с нетерпением ждем, когда снова сыграем для всех вас. Ну а пока работаем над новой музыкой!"
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