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Mastodon

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MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN



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Специально ко дню музыкального магазина MASTODON в память о менеджере Нике Джоне выпустят кавер-версию хита LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven".

«В начале сентября мы потеряли одного из наших самых близких друзей и больших фанатов, нашего менеджера Ника Джона. Он был Папой. Будь мы на самом дне или на пике самый высокой вершины, он всегда был с нами. Каждый шаг мы делали с его ведома, потому что доверие ему было безграничным. Помимо нас и GOJIRA он очень любил LED ZEPPELIN. И нас просили исполнить "Stairway To Heaven" на его похоронах. После этого мы нашли запись нашего исполнения и поняли, что нам нужно сделать студийную версию этого трека и выпустить всё ко дню музыкального магазина в память о Нике, а все вырученные средства направить в фонд по борьбе с раком поджелудочной железы.

Мы не были бы группой в том её понимании, какой мы являемся сейчас, если бы не Ник Джон. Нам его очень не хватает, и мы постоянно о нём думаем. Мы любим тебя, приятель.

Лимитированный сингл будет содержать студийную версию на стороне А и концертную запись на стороне Б. Он будет продаваться, начиная с 13 апреля, а все вырученные средства будут перечислены в Hirshberg Foundation».



MASTODON To Release Cover Of LED ZEPPELIN




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