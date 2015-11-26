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Трейлер нового альбома MASTODON



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MASTODON опубликовали трейлер к новому альбому Hushed And Grim, выпущенному 29 октября, в котором обсуждается креативный процесс.

Трек-лист:

01. Pain With An Anchor

02. The Crux

03. Sickle And Peace

04. More Than I Could Chew

05. The Beast

06. Skeleton Of Splendor

07. Teardrinker

08. Pushing The Tides

09. Peace And Tranquility

10. Dagger

11. Had It All

12. Savage Lands

13. Gobblers Of Dregs

14. Eyes Of Serpents

15. Gigantium

MASTODON Discuss Creative Process Behind New Album Hushed And Grim; Video



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Toney Moon


12 ноя 2021, 20:30		Дык а трейлер зачем, если альбом уже вышел?


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