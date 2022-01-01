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*Новое видео SCORPIONS 16
*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 15
*BRUCE DICKINSON рассказал, как перевозил британских военных ... 14
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 13
*Новый альбом OBITUARY уже готов. Но мы вам его не дадим! 10
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Mastodon

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Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»



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Brann Dailor в недавней беседе рассказал о том, как прошел недавний тур:

«Мы погрузились в турне. Я думаю, все прошло довольно хорошо. Но все равно было много... Вариант "omicron" просто зашкаливал, поэтому было продано много билетов, по которым люди просто не пришли; они просто остались дома. Так что это было немного странно. Я имею в виду, что шоу были отличными, и они были достаточно заполнены, но промоутеры заметили, что люди покупали билеты и просто не приходили, потому что они просто боялись... Очевидно, что наша индустрия возвращается последней. Это что-то вроде: "Давайте соберем тысячи людей в одной комнате и поставим их очень близко друг к другу". Так что если вы нервничаете из-за COVID, это не для вас. К тому же, все еще есть много людей, которые не привиты и не хотят делать прививки. На большинстве концертов вы должны доказать, что вы привиты, чтобы попасть туда. Так что на данный момент это по-прежнему непросто».

BRANN DAILOR Says 'A Lot' Of People Who Bought Tickets To MASTODON's Fall 2021 Tour With OPETH 'Didn't Come' To The Shows





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