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Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»



Brann Dailor в недавней беседе рассказал о том, как прошел недавний тур:



«Мы погрузились в турне. Я думаю, все прошло довольно хорошо. Но все равно было много... Вариант "omicron" просто зашкаливал, поэтому было продано много билетов, по которым люди просто не пришли; они просто остались дома. Так что это было немного странно. Я имею в виду, что шоу были отличными, и они были достаточно заполнены, но промоутеры заметили, что люди покупали билеты и просто не приходили, потому что они просто боялись... Очевидно, что наша индустрия возвращается последней. Это что-то вроде: "Давайте соберем тысячи людей в одной комнате и поставим их очень близко друг к другу". Так что если вы нервничаете из-за COVID, это не для вас. К тому же, все еще есть много людей, которые не привиты и не хотят делать прививки. На большинстве концертов вы должны доказать, что вы привиты, чтобы попасть туда. Так что на данный момент это по-прежнему непросто».













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