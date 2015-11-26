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Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»



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В рамках недавнего интервью для Full Metal Jackie барабанщик MASTODON Brann Dailor ответил на вопрос, как смерть Ника Джона повлияла на участников группы и на новый материал:

«Ну я бы сказал, что большая часть содержания, скорее всего, будет сосредоточена вокруг него. Всё, что мы будем делать отныне, будет в какой-то степени посвящено ему, потому что он был неотъемлемой частью нашего существования. И мы просто очень по нему скучаем.

Когда вы испытываете нечто подобное, а для нашей группы это очень тяжёлая потеря, но мы с ней справились, так вот, мы вложили это ощущение в музыку, ведь этот человек был своего рода центром вселенной MASTODON; во многом он был почти как пятый участник. Так что мы просто не можем это обойти стороной.

Пандемия будет распространяться на такое количество искусства и музыки, что это будет в текстах многих песен, которые будут выходить. Это та вещь, которую невозможно оттолкнуть в сторону, когда ты творишь. Особенно для нас — это своего рода столкновение со сложными вещами, которые тебе подкидывает жизнь. Так мы это отражаем.

Честно говоря, слушать всё это тяжеловато. Некоторые слова и вещи навевают воспоминания. Не то чтобы каждая вещь, когда я думаю о Нике Джоне, вызывает печальное ощущение, но на данный момент боль утраты ещё сильна. Я бы сказал, где-то половина на половину. У тебя могут быть особые воспоминания, которые вызывают у тебя улыбку или смех. Мы говорили об этом на днях, потому что мы заново разучивали песню под названием "Thickening" из "The Hunter", и я помню, как Ник Джон звонил мне, и я отвечал на звонки, и такой типа, "Привет!", а он произносил одну из строчек из песен, и мы все начинали трещать. Так что постепенно становится немного легче.

Когда слушаешь демо, возникает ощущение опустошённости. Мы также хотим почтить его память, так как для нас крайне важно, чтобы песни были отличными, или хотя бы то, что мы так их воспринимаем, и что правда из тех, которые бы ему понравились. Он был нашим самым главным фанатом. Я посылал ему рифф со своего телефона, который записывал на репетиции, типа: "Чувак, послушай этот рифф, который я записывал на тренировке", просто "Чувак, послушай этот рифф". Он звонил мне пару минут спустя, и мы говорили о риффе в течение 20 минут.

Он всегда оказывал нам невероятную поддержку и любил нашу группу. Он был нашим самым большим фанатом, так и было».

BRANN DAILOR Says Everything MASTODON Does From Now On Will, In Some Way, Be Dedicated To Late Manager





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