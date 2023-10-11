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Гитарист MASTODON даёт совет молодым



В рамках беседы с Guitar Summit Bill Kelliher ответил на вопрос о том, какой он мог бы дать совет молодым музыкантам:



«Играйте каждый день. Практикуйтесь как можно больше. И только не надо уходить в сторонку, пытаясь стать кем-то другим. Я сам долгое время хотел быть всеми теми гитарными героями, на которых равнялся. Это всё достижимо. Когда я был мальчишкой, меня очень пугали эти парни на сцене. Я думал: "Боже мой. Эти парни — рок-звёзды, и они гастролируют". И я думал, что все рождаются такими. Как будто ты рождаешься в королевской семье, как LED ZEPPELIN. И они стремятся к тому, чтобы это выглядело именно так. Вот почему они выводят тебя на сцену, сажают в большой гастрольный автобус и всё такое прочее. Но, блин, я просто никому не нужный паренёк из Западного Нью-Йорка, маленького городка с населением в пару тысяч человек.



Это очень тяжёлая работа. Это не работа по выходным. Если вы по-настоящему хотите стать музыкантом и артистом, то записывайте всё, что вы сочиняете, даже если вам кажется, что это не очень круто. Просто записывайте всё, потому что когда-нибудь вы сможете к этому вернуться. Это одна из тех мер, о которых я мечтаю. Когда я рос, у меня не было мобильных телефонов, так что круто иметь возможность записывать идеи, как только они появятся в голове... Во многом это связано со спонтанностью. Я не умею читать музыку. Я никогда не брал уроков игры на гитаре. Я играю и играю, играю и играю, пока что-то не вызовет у меня мурашки по коже, и я не почувствую: "Это действительно круто". Потом я записываю эту партию, откладываю её и продолжаю играть до тех пор, пока в следующий раз у меня не возникнет подобное ощущение. И вскоре у меня есть песня, я показываю её ребятам, и вот у нас уже есть пластинка».







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