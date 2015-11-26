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Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld



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Барабанщик MASTODON Бранн Dailor описал недавнюю трагедию на концерте Astroworld как "ужасную ситуацию".

Десять человек, включая 9-летнего ребенка и двух подростков, погибли, а многие были ранены после того, как во время выступления Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале в Хьюстоне произошла массовая давка. Рэпера критиковали за то, что он продолжал выступление, несмотря на просьбы о помощи из толпы. Хотя он несколько раз делал паузу, многие говорят, что этого было недостаточно. За прошедшие после инцидента недели были поданы десятки судебных исков, и множество вопросов о том, что же произошло, остаются без ответа.

В недавнем интервью подкасту "The What" он прокомментировал случившееся:

«Это своего рода аномалия. К счастью, такое случается нечасто, это большая редкость. Так что этот аспект... Не то чтобы это было повсеместно: "Боже мой. Людей просто раздавливают на каждом шоу. Люди умирают. Боже мой. Это безумие. Что происходит? И что-то должно измениться".

Я думаю, всё было на поверхности. Я не вникал в то, что именно происходило. И я полагаю, что сейчас идет расследование того, что там происходило, так что я не знаю всех подробностей. Это ужасная, ужасная трагедия.

Я верю, что люди, которые приходят на наши концерты, не забывают друг о друге. И я доверяю охране на площадках, где мы выступаем. Они немного меньше, чем, возможно, то мероприятие, на котором все случилось. Похоже на фестивале все вышло из под контроля.

Наш тур-менеджер проводит совещание по безопасности на каждом шоу, и они обсуждают, что нужно сделать и как мы хотим, чтобы все было сделано. Так что мы немного больше контролируем ситуацию, когда это наше шоу. Когда это фестиваль, это уже не в нашей власти.

Я легко понимаю, как подобное может случиться. Я помню это на личном примере, когда я ходил на... Я был в пите на RAGE AGAINST THE MACHINE в 1993 году на Lollapalooza, и у многих людей просто свело ноги. Передо мной была куча людей, которые пытались выбраться оттуда, потому что там стало очень тесно, и целая куча людей упала, и я был одним из них. Я помню, как я упал лицом в грязь, и люди просто наступали мне на голову. Я, типа, "Я умру. Я умру в этой яме. Это безумие". Наконец я выбрался оттуда. Никто мне не помог. Было очень страшно. Так что вы можете легко понять, как подобное в принципе может произойти. Все случается в одно мгновение. И тогда никто ничего не может сделать. Какая ужасная, ужасная ситуация».

Причина смерти всех десяти жертв была указана как "компрессионная асфиксия", согласно документам из офиса судмедэксперта Хьюстона. У одной жертвы в качестве сопутствующей причины было указано "комбинированное токсическое воздействие кокаина, метамфетамина и этанола". Все смерти были признаны случайными.

Ранее на этой неделе стало известно, что компания Live Nation Entertainment, концертный промоутер Astroworld, находится под следствием комиссии Конгресса.



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Old Nothing


26 дек 2021, 10:54		>>>Так что мы немного больше контролируем ситуацию, когда это наше шоу.

росуждает как белый угнетатиль!!11 немного больше они контролируют ихнее шоу блять!!

>>>Я помню, как я упал лицом в грязь, и люди просто наступали мне на голову. Я, типа, "Я умру. Я умру в этой яме. Это безумие". Наконец я выбрался оттуда. Никто мне не помог. Было очень страшно.

это потому, что все омериканцы тупые.

>>>У одной жертвы в качестве сопутствующей причины было указано "комбинированное токсическое воздействие кокаина, метамфетамина и этанола".

ну бухнул, ну употребил, с кем не бывает-то



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