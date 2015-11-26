Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld
Барабанщик MASTODON Бранн Dailor описал недавнюю трагедию на концерте Astroworld как "ужасную ситуацию".
Десять человек, включая 9-летнего ребенка и двух подростков, погибли, а многие были ранены после того, как во время выступления Трэвиса Скотта на музыкальном фестивале в Хьюстоне произошла массовая давка. Рэпера критиковали за то, что он продолжал выступление, несмотря на просьбы о помощи из толпы. Хотя он несколько раз делал паузу, многие говорят, что этого было недостаточно. За прошедшие после инцидента недели были поданы десятки судебных исков, и множество вопросов о том, что же произошло, остаются без ответа.
В недавнем интервью подкасту "The What" он прокомментировал случившееся:
«Это своего рода аномалия. К счастью, такое случается нечасто, это большая редкость. Так что этот аспект... Не то чтобы это было повсеместно: "Боже мой. Людей просто раздавливают на каждом шоу. Люди умирают. Боже мой. Это безумие. Что происходит? И что-то должно измениться".
Я думаю, всё было на поверхности. Я не вникал в то, что именно происходило. И я полагаю, что сейчас идет расследование того, что там происходило, так что я не знаю всех подробностей. Это ужасная, ужасная трагедия.
Я верю, что люди, которые приходят на наши концерты, не забывают друг о друге. И я доверяю охране на площадках, где мы выступаем. Они немного меньше, чем, возможно, то мероприятие, на котором все случилось. Похоже на фестивале все вышло из под контроля.
Наш тур-менеджер проводит совещание по безопасности на каждом шоу, и они обсуждают, что нужно сделать и как мы хотим, чтобы все было сделано. Так что мы немного больше контролируем ситуацию, когда это наше шоу. Когда это фестиваль, это уже не в нашей власти.
Я легко понимаю, как подобное может случиться. Я помню это на личном примере, когда я ходил на... Я был в пите на RAGE AGAINST THE MACHINE в 1993 году на Lollapalooza, и у многих людей просто свело ноги. Передо мной была куча людей, которые пытались выбраться оттуда, потому что там стало очень тесно, и целая куча людей упала, и я был одним из них. Я помню, как я упал лицом в грязь, и люди просто наступали мне на голову. Я, типа, "Я умру. Я умру в этой яме. Это безумие". Наконец я выбрался оттуда. Никто мне не помог. Было очень страшно. Так что вы можете легко понять, как подобное в принципе может произойти. Все случается в одно мгновение. И тогда никто ничего не может сделать. Какая ужасная, ужасная ситуация».
Причина смерти всех десяти жертв была указана как "компрессионная асфиксия", согласно документам из офиса судмедэксперта Хьюстона. У одной жертвы в качестве сопутствующей причины было указано "комбинированное токсическое воздействие кокаина, метамфетамина и этанола". Все смерти были признаны случайными.
Ранее на этой неделе стало известно, что компания Live Nation Entertainment, концертный промоутер Astroworld, находится под следствием комиссии Конгресса.
Old Nothing
росуждает как белый угнетатиль!!11 немного больше они контролируют ихнее шоу блять!!
>>>Я помню, как я упал лицом в грязь, и люди просто наступали мне на голову. Я, типа, "Я умру. Я умру в этой яме. Это безумие". Наконец я выбрался оттуда. Никто мне не помог. Было очень страшно.
это потому, что все омериканцы тупые.
>>>У одной жертвы в качестве сопутствующей причины было указано "комбинированное токсическое воздействие кокаина, метамфетамина и этанола".
ну бухнул, ну употребил, с кем не бывает-то
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).