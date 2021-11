сегодня



Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей



В недавнем интервью с RadioactiveMike Z, ведущим радиопрограммы 96.7 KCAL-FM "Wired In The Empire", барабанщик MASTODON Brann Dailor рассказал о том, как он впервые услышал музыку METALLICA:



«Я думаю, что моей отправной точкой для знакомства с METALLICA была песня "Ride The Lightning". С неё я и начал знакомство с ними, и я думаю, что именно мой кузен Randy дал мне мою первую кассету METALLICA, на которой был "Ride The Lightning". Он просто дал мне её послушать. Так что спасибо, кузен Randy, за то, что показал мне путь. И заглавный трек "Ride The Lightning" — это то, что нужно. Я уже был увлечён [JUDAS PRIEST] и [IRON] MAIDEN, а он сказал: "Это следующий шаг". И я сказал: "Хорошо. Круто"».



Назвав Lars'a Ulrich'a из METALLICA «одним из главных вдохновителей в детстве», Brann продолжил обсуждение, упомянув о влиянии альбома группы с одноимённым названием, более известного как «Чёрный альбом», который в этом году отметил свое 30-летие:



«Этот альбом сделал их солидными. В любое время, когда они захотят выступить на любом стадионе мира, они смогут это сделать, и всё благодаря "Чёрному альбому". Так что слава и почёт им».













+3 -0



( 1 ) просмотров: 409