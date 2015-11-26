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Mastodon

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16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2020 : 		 Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN

1 сен 2020 : 		 Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа

28 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом

18 авг 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»

14 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом

31 июл 2020 : 		 Новая песня MASTODON

30 июл 2020 : 		 Компиляция MASTODON выйдет осенью

25 июл 2020 : 		 BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON

30 июн 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»

30 май 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»

27 май 2020 : 		 Новая песня MASTODON будет использована в фильме

19 дек 2019 : 		 MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году

8 ноя 2019 : 		 MASTODON углубляются в работу

8 май 2019 : 		 MASTODON начнут работу осенью

16 апр 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON

1 мар 2019 : 		 MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN

11 фев 2019 : 		 Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»

1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

16 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

12 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

8 янв 2019 : 		 MASTODON записали «тяжёлую» песню

11 сен 2018 : 		 MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона
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Видео с выступления MASTODON



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Видео с выступления MASTODON, которое состоялось в рамках фестиваля Adult Swim 13 ноября, доступно для просмотра ниже.

Watch MASTODON Perform At 'Adult Swim Festival'





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