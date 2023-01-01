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Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»



Bill Kelliher в недавней беседе ответил на вопрос о том, планирует ли группа продолжать туровую активность или сядет за альбом:



«И то, и то. Я постоянно сочиняю. Мы только что закончили тур с GOJIRA, всего пару недель, примерно месяц назад, и собираемся отправиться в круиз домой. Мы никогда не совершали круизов — рок-н-ролльных круизов — с LAMB OF GOD, GWAR и SHADOWS FALL. Это будет очень весело. А в конце года, в ноябре, мы отправимся в турне по Южной Америке с GOJIRA. И, надеюсь, когда все это закончится, в декабре и в начале следующего года, мы сможем сесть за стол и начать сочинять новую пластинку. Потому что уже пора — уже давно пора писать новую пластинку, несмотря на то, что [2021 год] "Hushed And Grim" был двойным альбомом, и я чувствую, что из этого альбома можно было бы выжать гораздо больше сока, но мы просто не успели — из-за COVID мы недостаточно гастролировали с ним. У нас не было полноценного европейского тура. Есть много мест, которые мы пропустили, и в наши дни очень трудно гастролировать, потому что все изменилось».







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