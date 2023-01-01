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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 63
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Mastodon

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26 сен 2023 : 		 Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»

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1 сен 2022 : 		 Видео полного выступления MASTODON

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4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON

7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON
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Гитарист MASTODON: «В следующем году сядем за пластинку»



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Bill Kelliher в недавней беседе ответил на вопрос о том, планирует ли группа продолжать туровую активность или сядет за альбом:

«И то, и то. Я постоянно сочиняю. Мы только что закончили тур с GOJIRA, всего пару недель, примерно месяц назад, и собираемся отправиться в круиз домой. Мы никогда не совершали круизов — рок-н-ролльных круизов — с LAMB OF GOD, GWAR и SHADOWS FALL. Это будет очень весело. А в конце года, в ноябре, мы отправимся в турне по Южной Америке с GOJIRA. И, надеюсь, когда все это закончится, в декабре и в начале следующего года, мы сможем сесть за стол и начать сочинять новую пластинку. Потому что уже пора — уже давно пора писать новую пластинку, несмотря на то, что [2021 год] "Hushed And Grim" был двойным альбомом, и я чувствую, что из этого альбома можно было бы выжать гораздо больше сока, но мы просто не успели — из-за COVID мы недостаточно гастролировали с ним. У нас не было полноценного европейского тура. Есть много мест, которые мы пропустили, и в наши дни очень трудно гастролировать, потому что все изменилось».




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