MASTODON начнут работу осенью



Вокалист группы MASTODON Troy Sanders в недавнем разговоре с Consequence Of Sound рассказал, почему оригинальный план начала работ над новым альбомом на старте этого года провалился:



«Ну намерение у нас такое и было. Мы в феврале закончили европейский тур и подумали, что это будет отличным завершением тура в поддержку "Emperor Of Sand". Но потом нарисовалась возможность поехать в тур с COHEED [AND CAMBRIA], и мы решили, что будет очень неплохо её использовать, чтобы отметить десятилетие с момента выхода "Crack The Skye", поэтому летом мы опять будем на гастролях. В итоге вместо того, чтобы с головой погрузиться в сочинение нового материала, мы просто наслаждались редкой возможностью домашнего отдыха, потом приступили к репетициям старого материала для летнего сета. Ну и ко всему прочему мы не ставили себе каких-то жёстких временных рамок, так что с учётом того, как мы пахали последние 19 лет после летнего тура, мы ещё немного передохнём дома, и я уверен, что все четверо из нас с удовольствием погрузятся в процесс работы над новым материалом. Но ещё раз повторю: мы не ставим себе никаких жёстких временных ограничений, мы просто хотим, чтобы всем было в кайф, чтобы весь процесс шёл естественным образом. Но я практически уверен, что осенью мы начнём работать над новым альбомом».











