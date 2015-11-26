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Mastodon

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30 май 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»

27 май 2020 : 		 Новая песня MASTODON будет использована в фильме

19 дек 2019 : 		 MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году

8 ноя 2019 : 		 MASTODON углубляются в работу

8 май 2019 : 		 MASTODON начнут работу осенью

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11 фев 2019 : 		 Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»

1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

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8 янв 2019 : 		 MASTODON записали «тяжёлую» песню

11 сен 2018 : 		 MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона

11 сен 2018 : 		 Умер менеджер MASTODON

4 сен 2018 : 		 Менеджер MASTODON борется с раком

31 авг 2018 : 		 MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.

18 авг 2018 : 		 Вокалист MASTODON продает оборудование

15 авг 2018 : 		 MASTODON приступят к работе над материалом в начале года

28 апр 2018 : 		 Новое видео MASTODON

2 апр 2018 : 		 Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми

1 фев 2018 : 		 Вокалист MASTODON о Грэмми

29 янв 2018 : 		 MASTODON взяли Грэмми

10 сен 2017 : 		 MASTODON исполняют новую песню

1 сен 2017 : 		 Новая песня MASTODON
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BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON



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BRANN DAILOR в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом MASTODON:

«Всё в процессе. Есть очень, очень крутые тяжёлые риффы, и я с головой в них окунулся. Ну и есть гитарная гимнастика от Brent'a, под партии которого я чуть не свернул башку. Так что такой супер-пупер-прогрессивчик от него и супер-пупер-милые моментики. Но есть место и для рока. А также быстрый, тяжёлый материал, — куда без него. И много такого придумованно-тягучего. Вот чёт как-то так типа».

BRANN DAILOR On Music For MASTODON



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