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BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON



BRANN DAILOR в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым альбомом MASTODON:



«Всё в процессе. Есть очень, очень крутые тяжёлые риффы, и я с головой в них окунулся. Ну и есть гитарная гимнастика от Brent'a, под партии которого я чуть не свернул башку. Так что такой супер-пупер-прогрессивчик от него и супер-пупер-милые моментики. Но есть место и для рока. А также быстрый, тяжёлый материал, — куда без него. И много такого придумованно-тягучего. Вот чёт как-то так типа».







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