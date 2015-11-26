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Mastodon

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30 июл 2020 : 		 Компиляция MASTODON выйдет осенью

25 июл 2020 : 		 BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON

30 июн 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»

30 май 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»

27 май 2020 : 		 Новая песня MASTODON будет использована в фильме

19 дек 2019 : 		 MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году

8 ноя 2019 : 		 MASTODON углубляются в работу

8 май 2019 : 		 MASTODON начнут работу осенью

16 апр 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON

1 мар 2019 : 		 MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN

11 фев 2019 : 		 Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»

1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

16 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

12 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

8 янв 2019 : 		 MASTODON записали «тяжёлую» песню

11 сен 2018 : 		 MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона

11 сен 2018 : 		 Умер менеджер MASTODON

4 сен 2018 : 		 Менеджер MASTODON борется с раком

31 авг 2018 : 		 MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.

18 авг 2018 : 		 Вокалист MASTODON продает оборудование

15 авг 2018 : 		 MASTODON приступят к работе над материалом в начале года

28 апр 2018 : 		 Новое видео MASTODON

2 апр 2018 : 		 Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми

1 фев 2018 : 		 Вокалист MASTODON о Грэмми

29 янв 2018 : 		 MASTODON взяли Грэмми

10 сен 2017 : 		 MASTODON исполняют новую песню
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|||| 30 июл 2020

Компиляция MASTODON выйдет осенью



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MASTODON завтра представят новый трек, "Fallen Torches", который будет включен в компиляцию раритетных треков "Medium Rarities", релиз которой намечен на одиннадцатое сентября.

MASTODON To Release New Single, 'Fallen Torches', This Friday; 'Medium Rarities' Compilation Due In September







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