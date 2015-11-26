30 июл 2020



Компиляция MASTODON выйдет осенью



MASTODON завтра представят новый трек, "Fallen Torches", который будет включен в компиляцию раритетных треков "Medium Rarities", релиз которой намечен на одиннадцатое сентября.

















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