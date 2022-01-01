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*Гитарист METALLICA дал петуха 20
*В Исландии покажут член Джими Хендрикса 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
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Mastodon

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Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»



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Brann Dailor ответил на вопрос, как ему и его коллегам по группе удалось сохранить тот же состав с момента основания группы более двух десятилетий назад:

«В любой момент любой участник MASTODON может уйти; нет никаких кандалов, само собой. Но я не могу представить себе группу без одного из ребят. Мы очень близкие друзья. Когда мы собираемся, нам просто нравится проводить время друг с другом. Да, у нас были трудные времена, но ничего... Это кажется очень банальным, но мы как братья. Если случаются ссоры или что-то подобное, мы решаем это как взрослые люди — садимся и обсуждаем. Или если что-то было сказано поздно вечером, то на следующий день это всё улаживается. Мы говорим: "Эй, ты действительно так себя чувствуешь, или это выпивка сказала?" И обычно это обнимашки, и всё в порядке».




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