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Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»



Brann Dailor ответил на вопрос, как ему и его коллегам по группе удалось сохранить тот же состав с момента основания группы более двух десятилетий назад:



«В любой момент любой участник MASTODON может уйти; нет никаких кандалов, само собой. Но я не могу представить себе группу без одного из ребят. Мы очень близкие друзья. Когда мы собираемся, нам просто нравится проводить время друг с другом. Да, у нас были трудные времена, но ничего... Это кажется очень банальным, но мы как братья. Если случаются ссоры или что-то подобное, мы решаем это как взрослые люди — садимся и обсуждаем. Или если что-то было сказано поздно вечером, то на следующий день это всё улаживается. Мы говорим: "Эй, ты действительно так себя чувствуешь, или это выпивка сказала?" И обычно это обнимашки, и всё в порядке».







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