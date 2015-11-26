сегодня



Басист MASTODON — о выборе синглов



TROY SANDERS в рамках недавнего разговора с HardDrive Radio ответил на вопрос, каким образом осуществляется выбор синглов до выхода полноформатного альбома:



«Наш лейбл Warner Brothers, который работал с нами 15 лет или около того, был просто потрясающим, и они буквально передали нам мяч в руки: "Мы хотели бы сделать вот так. А что вы, ребята, хотите сделать?" И мы вчетвером слушаем их, потому что это их сфера компетенции, но мы также знаем, что бы мы хотели, чтобы наши поклонники услышали в первую очередь. Так что, к счастью, это был достаточно простой процесс: это будет первая песня, второй будет та, а третьей — эта. Точно так же, как мы выбираем последовательность на альбоме. Мы просто говорим друг с другом и объясняем, почему, на мой взгляд, это должно быть так, а на твой взгляд иначе. Это уважительный разговор, который мы ведём как внутри группы, так и с нашим лейблом. Так что, к счастью, у нас нет такого "столкновения лбами", которое, как мне кажется, может стать весьма серьёзной проблемой для других групп».



Sanders также рассказал о том, как участники MASTODON согласовывают последовательность песен для нового альбома:



«Как только песни смикшированы и готовы к работе, мы просто погружаемся в эмоции каждого трека. В идеальном мире мы бы хотели, чтобы альбом был переварен или проглочен от начала до конца. Поскольку мы все выросли в 70-х и 80-х годах с нашими любимыми альбомами, мы всегда гордимся тем, что создаём полноценное оформление альбома, — это очень важно для нас. Поэтому, помимо того, что обложка должна отражать эмоции, которые, по нашему мнению, должны быть связаны с альбомом, мы всегда хотим, чтобы тексты песен были напечатаны на листе-вкладыше с примечаниями. Мы хотим, чтобы фэн был погружён в процесс, как мы это делали с нашими любимыми альбомами, — сидел, смотрел на обложку, слушал песни, читал тексты. Это становится вашим миром на 60, 70, 80 минут или сколько угодно. Так что, помня об этом, мы просто думаем о том, как лучше всего прослушать альбом от начала до конца; что будет иметь хороший подъём и перепад; как расставить по порядку более мягкие песни; как расставить по порядку самые сильные, на наш взгляд, песни, как полноценные песни MASTODON. Так что да — мы долгое время крутимся туда-сюда, и всё это может быть взаимозаменяемым и иметь очень похожее впечатление. Но мы просто коллективно соглашаемся с тем, что мы считаем лучшей последовательностью, думая о том, что если кто-то слушает от первой до последней ноты. И, опять же, мы все очень вежливы и уважаем друг друга, поэтому, когда мы доводим дело до конца и кто-то говорит: "Это потрясающе. Мне нравится, как это звучит. Я прослушал его от начала до конца. Это здорово. Я бы хотел, чтобы это было представлено именно так", и мы такие: "Хорошо". Мы доходим до момента, когда мы произносим: "Это круто. Звучит здорово"».







</div>





</div>





</div>





+0 -0



просмотров: 263

