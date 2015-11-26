Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

Brann Dailor в рамках "The Jasta Show" коснулся темы смерти Джои Джордисона:
«Всё, что он делал, было грандиозным, и его личность была масштабной, несмотря на то, что он был совсем ещё крохой. Парень был уморительным, и с ним всегда было так весело общаться, потому что он был просто маленьким сумасшедшим шариком энергии. И его ум был постоянно в движении — идеи, идеи, идеи. [Он был] весёлым парнем. Я сразу же нашел с ним общий язык.
По-моему, впервые я встретил его во время тура с HATEBREED, когда мы впервые выступали на арене в Великобритании с вами, SLAYER и SLIPKNOT. Мы приехали туда за день до начала выступления, и я увидел, что он пришёл на наш саундчек или что-то в этом роде. И когда мы закончили, я подошёл и поговорил с ним. С тех пор мы стали довольно близкими друзьями — как раз во время того тура. Я много раз ездил в их гастрольном автобусе и просто проводил ночи. Это было довольно дико. Но было очень весело.
Не думаю, что мы с Джои когда-нибудь говорили о барабанах, об игре на барабанах или о других барабанщиках. Может быть, что-то и было, но очень редко. Он был очень похож на меня в этом плане: он любил играть на барабанах, любил заниматься этим делом, любил гастролировать, быть в группе и делать всё это, но редко говорил об оборудовании.
Он был очень милым парнем — потрясающе ладил с фанатами. Он вечно болтал с ними и просто говорил им, как он им благодарен. Не было похоже, что ему скучно или неинтересно то, что 13-летний паренёк рассказывает ему об игре на барабанах. Это почти заставляло забыть, насколько феноменальным музыкантом он был. А потом ты сидишь, смотришь на него и думаешь: "Господи Иисусе! То, что делает этот парень, просто безумие". Каким невероятным он был музыкантом! И настолько влиятельным — не просто оставаясь в своей собственной области, его влияние ощущается во многих разнообразных жанрах, как мне кажется, люди пытаются подражать различным вещам, которые он делал».
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