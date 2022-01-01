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Видео полного выступления MASTODON



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Видео полного выступления MASTODON, которое состоялось 26 августа в Сан-Диего, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

"Pain With An Anchor"
"Crystal Skull"
"Megalodon"
"The Crux"
"Teardrinker"
"Bladecatcher"
"Black Tongue"
"The Czar"
"Pushing The Tides"
"More Than I Could Chew"
"Mother Puncher"

MASTODON - Fan-Filmed Video Of Entire San Diego Show Streaming




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