сегодня



Видео полного выступления MASTODON



Видео полного выступления MASTODON, которое состоялось 26 августа в Сан-Диего, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Pain With An Anchor"

"Crystal Skull"

"Megalodon"

"The Crux"

"Teardrinker"

"Bladecatcher"

"Black Tongue"

"The Czar"

"Pushing The Tides"

"More Than I Could Chew"

"Mother Puncher"







+1 -1



просмотров: 308