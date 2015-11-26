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Гитарист MASTODON : «Вдохновения особо нет»



Гитарист MASTODON Bill Kelliher в разговоре с Tone-Talk рассказал о том, как идёт работа над новым материалом:



«Сейчас всё идёт тяжело, потому что я думал, что вдохновение будет, но его нет. Но у меня уже написано двадцать песен, так что... Но все это было ещё до COVID-19. Так что как только это всё началось, я подумал: "О, так я сейчас ещё штук тридцать напишу", но нет. Я никуда не езжу, ничего не делаю — просто сижу дома, сижу в студии и такой: "Вот сейчас возьму и сочиню тридцаточку". Но фига с два.



Я не говорю, что я потерял вдохновение, просто я ощущаю себя настолько занятым дома, так как моя жена знает, что я дома, и говорит: "Так, давай-ка сделай вот это или вот то". И я такой: "Да ёптить!" Когда я ездил в туры, то мог торчать в отеле или ещё где и не париться насчёт обычной жизни... Я к тому, что жизнь всегда была перед глазами, и я в ней участвовал, но сейчас никуда не сбежать. Полагаю, я в тисках того, что просто нахожусь под чьим-то контролем. Я не могу сказать: "Эй, а пошёл-ка я в подвал в свою студию".



Я как музыкант, а я считаю, что я артист, так вот, мне просто нужно уехать куда-нибудь, чтобы уйти от реальной жизни, чтобы я мог просто писать риффы. И это тяжело — это крайне сейчас непросто, потому что COVID держит всех так чертовски близко, и мне это просто действует на нервы. Я не могу расслабиться!»

















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