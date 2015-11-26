Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON продаёт то, что связано с MEGADETH 44
*Фронтмен SAXON считает, что альбомы группы были так же хорош... 39
*Новое видео ARCH ENEMY 31
*BLAZE BAYLEY: «Помню, как пресса в Англии писала, что IRON M... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 20
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

6 мар 2021 : 		 Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»

16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»

18 дек 2020 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2020 : 		 Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN

1 сен 2020 : 		 Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Басист MASTODON — о долголетии коллектива



*
zoom
*
* *
Troy Sanders в рамках недавнего интервью назвал причины, благодаря которым коллектив существует уже столько лет:

«Я считаю, что долголетие связано с двумя основными вещами. Первое — это то, что мы, к счастью, со временем продолжали расти вместе. В любых человеческих отношениях вы всегда надеетесь на лучшее, но это вполне естественно, что люди отдаляются друг от друга. И это совершенно нормально — нормальное явление. Так что удача и судьба в том, что мы остались вместе и продолжаем расти вместе. И второе — мы все по-прежнему невероятно увлечены созданием музыки. К счастью, ни у кого из нас нет личного творческого блока, когда... У нас нет какого-то основного автора песен, так что если у кого-то есть только одна или две идеи для этого альбома, не волнуйтесь — другие ребята прикроют вас, потому что мы — группа в истинном смысле этого слова, я считаю. Так что суть сводится к двум пунктам: мы, к счастью, выросли вместе, и мы все продолжаем жить вместе... Огонь в наших сердцах к творчеству ещё не погас. Так что эти две вещи держат нас вместе».

MASTODON





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 65

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом