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Басист MASTODON — о долголетии коллектива



Troy Sanders в рамках недавнего интервью назвал причины, благодаря которым коллектив существует уже столько лет:



«Я считаю, что долголетие связано с двумя основными вещами. Первое — это то, что мы, к счастью, со временем продолжали расти вместе. В любых человеческих отношениях вы всегда надеетесь на лучшее, но это вполне естественно, что люди отдаляются друг от друга. И это совершенно нормально — нормальное явление. Так что удача и судьба в том, что мы остались вместе и продолжаем расти вместе. И второе — мы все по-прежнему невероятно увлечены созданием музыки. К счастью, ни у кого из нас нет личного творческого блока, когда... У нас нет какого-то основного автора песен, так что если у кого-то есть только одна или две идеи для этого альбома, не волнуйтесь — другие ребята прикроют вас, потому что мы — группа в истинном смысле этого слова, я считаю. Так что суть сводится к двум пунктам: мы, к счастью, выросли вместе, и мы все продолжаем жить вместе... Огонь в наших сердцах к творчеству ещё не погас. Так что эти две вещи держат нас вместе».







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