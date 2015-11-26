Басист MASTODON — о долголетии коллектива

Troy Sanders в рамках недавнего интервью назвал причины, благодаря которым коллектив существует уже столько лет:
«Я считаю, что долголетие связано с двумя основными вещами. Первое — это то, что мы, к счастью, со временем продолжали расти вместе. В любых человеческих отношениях вы всегда надеетесь на лучшее, но это вполне естественно, что люди отдаляются друг от друга. И это совершенно нормально — нормальное явление. Так что удача и судьба в том, что мы остались вместе и продолжаем расти вместе. И второе — мы все по-прежнему невероятно увлечены созданием музыки. К счастью, ни у кого из нас нет личного творческого блока, когда... У нас нет какого-то основного автора песен, так что если у кого-то есть только одна или две идеи для этого альбома, не волнуйтесь — другие ребята прикроют вас, потому что мы — группа в истинном смысле этого слова, я считаю. Так что суть сводится к двум пунктам: мы, к счастью, выросли вместе, и мы все продолжаем жить вместе... Огонь в наших сердцах к творчеству ещё не погас. Так что эти две вещи держат нас вместе».
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).