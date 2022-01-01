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*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 19
*MEGADETH открыли тур 19
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
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Mastodon

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27 авг 2022 : 		 Документальный фильм от MASTODON

13 июл 2022 : 		 Новое видео MASTODON

4 июн 2022 : 		 Барабанщик MASTODON — о стабильности состава: «Вся сила в обнимашках»

21 мар 2022 : 		 Акустика от MASTODON

7 мар 2022 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многие из тех, кто купил билеты, не приходили на концерты»

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26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

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16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»
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Документальный фильм от MASTODON



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MASTODON опубликовали 90-минутный ролик, рассказывающий о создании девятого альбома, — "The Making of Hushed & Grim" доступен ниже.




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