сегодня



Музыка MASTODON , LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом



Песни MASTODON и LAMB OF GOD среди прочих вошли с саундтрек фильма "Bill & Ted Face The Music", в котором снимался Киану Ривз и Алекс Винтер. Это третий фильм во франшизе «Билл и Тед» (англ.)русск., который является продолжением фильмов «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989) и «Новые приключения Билла и Теда» (1991). Киану Ривз и Алекс Уинтер снова исполнят свои главные роли. Релиз фильма запланирован на 28 августа 2020 года



Трек-лист "Bill & Ted Face The Music: The Original Motion Picture Soundtrack":



01. BIG BLACK DELTA - "Lost in Time"



02. ALEC WIGDAHL - "Big Red Balloon"



03. WEEZER - "Beginning Of The End (Wyld Stallyns Edit)"



04. COLD WAR KIDS - "Story Of Our Lives"



05. MASTODON - "Rufus Lives"



06. BIG BLACK DELTA - "Circuits Of Time"



07. POORSTACY - "Darkest Night"



08. LAMB OF GOD - "The Death Of Us"



09. FIDLAR - "Breaker"



10. CULTURE WARS - "Leave Me Alone"



11. BLAME MY YOUTH - "Right Where You Belong"



12. WYLD STALLYNS (feat. Animals As Leaders, Christian Scott aTunde Adjuah) - "Face The Music"



13. WYLD STALLYNS - "That Which Binds Us Through Time: The Chemical, Physical and Biological Nature of Love; an Exploration of The Meaning of Meaning, Part 1"



















