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Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON



Американские прогрессивщики MASTODON опубликовали кавер-версию песни LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" как дань памяти ушедшему из жизни в прошлом сентябре менеджеру группы, Nick'у John'у.



















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