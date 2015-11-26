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Mastodon

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16 апр 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON

1 мар 2019 : 		 MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN

11 фев 2019 : 		 Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»

1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

16 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

12 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

8 янв 2019 : 		 MASTODON записали «тяжёлую» песню

11 сен 2018 : 		 MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона

11 сен 2018 : 		 Умер менеджер MASTODON

4 сен 2018 : 		 Менеджер MASTODON борется с раком

31 авг 2018 : 		 MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.

18 авг 2018 : 		 Вокалист MASTODON продает оборудование

15 авг 2018 : 		 MASTODON приступят к работе над материалом в начале года

28 апр 2018 : 		 Новое видео MASTODON

2 апр 2018 : 		 Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми

1 фев 2018 : 		 Вокалист MASTODON о Грэмми

29 янв 2018 : 		 MASTODON взяли Грэмми

10 сен 2017 : 		 MASTODON исполняют новую песню

1 сен 2017 : 		 Новая песня MASTODON

28 авг 2017 : 		 Новый ЕР MASTODON выйдет осенью

26 авг 2017 : 		 Новое видео MASTODON

1 авг 2017 : 		 Новое видео MASTODON

12 июл 2017 : 		 Видео с выступления MASTODON

30 май 2017 : 		 Гитарист MASTODON о Крисе Корнелле

24 май 2017 : 		 Гитарист MASTODON сыграл свадьбу

6 май 2017 : 		 Колыбельные от MASTODON
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Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON



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Американские прогрессивщики MASTODON опубликовали кавер-версию песни LED ZEPPELIN "Stairway To Heaven" как дань памяти ушедшему из жизни в прошлом сентябре менеджеру группы, Nick'у John'у.



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