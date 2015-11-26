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Барабанщик MASTODON : «У нас полно материала»



Барабанщик/вокалист MASTODON Brann Dailor в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:



«О, у нас его завались, хватит, наверное, на парочку [альбомов], что хорошо. Но нам нужно сфокусироваться, мы сейчас в таком состоянии, когда уже готовы и реально хотим, как-то так. Мы только начали джемовать новый материал, так что мы где-то вот в таком состоянии. Нам нужно сузить круг, отобрать самые сливки минут на 45–50. Будет непросто, потому нам нравится больше, чем нужно для альбома, а делать двойник мы не хотим. Сейчас в этом нет никакого смысла, правда. Не знаю почему, но мне кажется такого рода пластинки слишком пухлые. А мы хотим выпилить стройняшечку! (смеётся)».







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