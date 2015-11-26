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Mastodon

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18 авг 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»

14 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом

31 июл 2020 : 		 Новая песня MASTODON

30 июл 2020 : 		 Компиляция MASTODON выйдет осенью

25 июл 2020 : 		 BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON

30 июн 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»

30 май 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»

27 май 2020 : 		 Новая песня MASTODON будет использована в фильме

19 дек 2019 : 		 MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году

8 ноя 2019 : 		 MASTODON углубляются в работу

8 май 2019 : 		 MASTODON начнут работу осенью

16 апр 2019 : 		 Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON

1 мар 2019 : 		 MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN

11 фев 2019 : 		 Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»

1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

16 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

12 янв 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON

8 янв 2019 : 		 MASTODON записали «тяжёлую» песню

11 сен 2018 : 		 MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона

11 сен 2018 : 		 Умер менеджер MASTODON

4 сен 2018 : 		 Менеджер MASTODON борется с раком

31 авг 2018 : 		 MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.

18 авг 2018 : 		 Вокалист MASTODON продает оборудование

15 авг 2018 : 		 MASTODON приступят к работе над материалом в начале года

28 апр 2018 : 		 Новое видео MASTODON

2 апр 2018 : 		 Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми
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Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»



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Барабанщик/вокалист MASTODON Brann Dailor в недавнем интервью рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«О, у нас его завались, хватит, наверное, на парочку [альбомов], что хорошо. Но нам нужно сфокусироваться, мы сейчас в таком состоянии, когда уже готовы и реально хотим, как-то так. Мы только начали джемовать новый материал, так что мы где-то вот в таком состоянии. Нам нужно сузить круг, отобрать самые сливки минут на 45–50. Будет непросто, потому нам нравится больше, чем нужно для альбома, а делать двойник мы не хотим. Сейчас в этом нет никакого смысла, правда. Не знаю почему, но мне кажется такого рода пластинки слишком пухлые. А мы хотим выпилить стройняшечку! (смеётся)».

MASTODON Has



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