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Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»



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Bill Kelliher в рамках шоу "The Rock Show With Johnnie Walker" выбрал своего «рок-бога»:

«Когда я был маленьким ребёнком, все мои друзья и я слушали много VAN HALEN, SCORPIONS и ZZ TOP, и мы равнялись на всех упомянутых гитаристов, но я никогда не мог играть эти вещи. Но когда я услышал Джонни Рамона, я понял: "Ого, этот парень играет только один аккорд, мощный аккорд". И вскоре я понял, что все делают это неправильно; все пытаются быть Эдди Ван Халеном, тогда как я решил: "Я хочу быть автором песен. Если Джонни Рамон может написать две сотни песен с теми же тремя пауэр-аккордами, то я могу написать хотя бы пару". И я это сделал. Когда мне было 15 лет, я создал свою первую группу. Я просто начал играть с друзьями, исполняя каверы RAMONES и лёгкий панк-рок, и просто учился по ходу дела. Джонни Рамон действительно научил меня тому, что не обязательно быть супергитаристом, чтобы стать потрясающим музыкантом. RAMONES были потрясающей группой. Я много раз видел их вживую, когда рос на севере штата Нью-Йорк, — они часто приезжали. Они устраивали потрясающее шоу. Гитарная игра Джонни Рамона была похожа на то, как если бы он включил жужжащую пилу и не выключил её. Вот почему я считаю Джонни Рамона "богом рока"».

MASTODON



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

WahrandPhain


14 дек 2021, 14:11		И вскоре я понял, что все делают это неправильно; все пытаются быть Эдди Ван Халеном, тогда как я решил: "Я хочу быть автором песен.

золотые слова. Никому не нужно выдрачивание 100 нот в секунду и получасовые ГЕНИАЛЬНЫЕ соляки, если они абсолютно ничего не несут. Посему как обожал Barathrum и Ride for Revenge, так и продолжаю это делать - в их максимальном привитивизме вложено мысли и идей гораздо больше, чем у всех стив ваев и сатриани вместе взятых.

Ress


14 дек 2021, 15:01		Хорош, немногие отдают должное Джонни.

hansi_hrb


14 дек 2021, 15:16		Все верно)


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