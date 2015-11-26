сегодня



Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»



Bill Kelliher в рамках шоу "The Rock Show With Johnnie Walker" выбрал своего «рок-бога»:



«Когда я был маленьким ребёнком, все мои друзья и я слушали много VAN HALEN, SCORPIONS и ZZ TOP, и мы равнялись на всех упомянутых гитаристов, но я никогда не мог играть эти вещи. Но когда я услышал Джонни Рамона, я понял: "Ого, этот парень играет только один аккорд, мощный аккорд". И вскоре я понял, что все делают это неправильно; все пытаются быть Эдди Ван Халеном, тогда как я решил: "Я хочу быть автором песен. Если Джонни Рамон может написать две сотни песен с теми же тремя пауэр-аккордами, то я могу написать хотя бы пару". И я это сделал. Когда мне было 15 лет, я создал свою первую группу. Я просто начал играть с друзьями, исполняя каверы RAMONES и лёгкий панк-рок, и просто учился по ходу дела. Джонни Рамон действительно научил меня тому, что не обязательно быть супергитаристом, чтобы стать потрясающим музыкантом. RAMONES были потрясающей группой. Я много раз видел их вживую, когда рос на севере штата Нью-Йорк, — они часто приезжали. Они устраивали потрясающее шоу. Гитарная игра Джонни Рамона была похожа на то, как если бы он включил жужжащую пилу и не выключил её. Вот почему я считаю Джонни Рамона "богом рока"».







+2 -1



( 3 ) просмотров: 544

