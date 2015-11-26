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MASTODON записали «тяжёлую» песню



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Американская группа MASTODON записала новую «тяжёлую» песню, которую планирует вскоре выпустить. Трек был записан в прошлом месяце в новой студии группы, и это первый новый материал с момента выпуска альбома 2017 года "Emperor Of Sand".

В интервью для Kerrang! гитарист Brent Hinds охарактеризовал новый трек как «прикольный», в то время как гитарист Bill Kelliher назвал его «убойным» и «брутальным». Барабанщик Brann Dailor заявил, что песня «тяжёлая, какой не было у нас уже давно».

В работе над этой композицией принимал участие Scott Kelly из NEUROSIS, а сама она будет выпущена в цифровом виде перед предстоящими выступлениями в Великобритании, которые начнутся на следующей неделе.



MASTODON To Release



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КомментарииСкрыть/показать 5 )

ВоваУпоров


8 янв 2019, 15:01		Все альбомы у них хороши, какие-то менее и более

ArmorRat


8 янв 2019, 18:09		Со Скотом Келли у них уже был трек, на Хантере если мне память не изменяет. А тяжесть ну такое, ко временам дебютник не вернутся, а что-то похожего на Литурги и Тудей ис зе дей где они до мастодонта играли конечно записать не смогут. Вот и получается что не хотят и не стараются. Ну хоть за чувство юмора им можно спасибо сказать.

andrey_paranoid


8 янв 2019, 18:17		Со Скотом Келли у них есть треки на каждом, если не ошибаюсь, альбоме.

ArmorRat


8 янв 2019, 18:20		На дебютнике не было

Jack of Diamonds


8 янв 2019, 20:12		Песня называется Show Myself


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