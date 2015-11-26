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MASTODON записали «тяжёлую» песню



Американская группа MASTODON записала новую «тяжёлую» песню, которую планирует вскоре выпустить. Трек был записан в прошлом месяце в новой студии группы, и это первый новый материал с момента выпуска альбома 2017 года "Emperor Of Sand".



В интервью для Kerrang! гитарист Brent Hinds охарактеризовал новый трек как «прикольный», в то время как гитарист Bill Kelliher назвал его «убойным» и «брутальным». Барабанщик Brann Dailor заявил, что песня «тяжёлая, какой не было у нас уже давно».



В работе над этой композицией принимал участие Scott Kelly из NEUROSIS, а сама она будет выпущена в цифровом виде перед предстоящими выступлениями в Великобритании, которые начнутся на следующей неделе.











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