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Mastodon

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1 фев 2019 : 		 Рассказ о туре MASTODON
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Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»



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Вокалист MASTODON Brent Hinds недавно был гостем программы "AC/DC Beyond The Thunder" и рассказал о том, что именно альбом этой группы привёл его в тяжёлую музыку:

«"Ты не можешь слушать AC/DC, ты отправишься в ад!" — так говорили мне родители, но музыка наоборот бодрила и "вставляла". AC/DC — как религия. Это квинтэссенция рок-н-ролла!»

Brent дальше рассказал о своём пути — начиная с того, как ему повезло и он попал в школе на первый концерт со своим учителем, и заканчивая забавным комплиментом, что отвесил ему Angus:

«Я был на церемонии награждения. Я просто подошёл к нему и сказал: "Спасибо за игру на гитаре, потому что ты оказал на меня огромное влияние как гитарист».

После чего добавил, что он вряд ли бы смог попасть на "Golden Gods" без его влияния, и основатель AC/DC подтянул Brent'a к себе и шепнул на ухо: "Хватит ссать мне в карман!" Как позже узнал Hinds, это был комплимент, характерный для той местности, откуда группа родом.

MASTODON





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