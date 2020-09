сегодня



Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа



Барабанщик MASTODON Brann Dailor поделился своим мнением о 45-м Президенте США в разговоре с британским журналом Rock Sound, где высказался о трудностях, вызванных неопределённостью, в которой оказались артисты из-за пандемии COVID-19:



«Наш чёртов президент попросту наихудший человек. Помню, ребёнком я видел Трампа по телевизору в шоу "Lifestyles Of The Rich And Famous". Мне было восемь лет, и я уже тогда подумал: "Этот парень — отстой. Он полный придурок. Думает только о себе, богатенький испорченный паршивец". Уже ребёнком я это знал, понимаете? Как кто-то может думать, что парень заботится обо всех, кроме себя самого?»



Комментарий Dailor’а появился через три месяца после того, как его коллега по группе, гитарист MASTODON Bill Kelliher назвал Трампа «оранжевым дерьмом» и «грёбаным мерзавцем», да ещё и «абсолютным расистом»:



«Уму непостижимо, что в 2020 году мы всё ещё живём в стране, которой заправляет этот гад. Он идиот».



Далее Kelliher сказал, что «теряет веру в американский народ». Он добавил:



«Я такой: "Что же не так с нашей страной? Почему всем так нравится этот парень?"Он – провалившийся ведущий реалити-шоу. Я его терпеть не мог».



По словам Bill’а, рейтинг одобрения работы Трампа на посту Президента держится на уровне выше 40% по причине того, что «люди в Америке ужасно тупы, особенно в сравнении с другими странами»:



«Я путешествую по всему миру и вижу, насколько там лучше. Поверьте, я люблю свою страну, мне в ней нравится. Здесь люди, без которых я не могу жить (смеётся). Не все, конечно. Те, кого я знаю, с кем общаюсь, находятся со мной на одной волне.



Я уверен, что некоторые, услышав подобную позицию, возразят мне: "Люби Америку, либо проваливай". Нет, чувак, это ты проваливай. Ты долбанутый идиот.



Возьмём спор нытиков на тему "давайте отменим аборты". Нет, ребята, аборты в Америке легальны. Вы неправы, если пытаетесь дать делу обратный ход. Вы грёбаные нытики. Идите к чёрту! Вы не в силах разобраться с проблемой. Не хочешь делать аборт – тогда не делай, и точка! И не лезь в мои дела».







