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У MASTODON есть 30 демок



Барабанщик MASTODON Brann Dailor в интервью 100.3 The X Rocks подтвердил, что в середине месяца группа отправляется в студию для записи нового материала:



«У нас очень много материала, что, как по мне, весьма неплохо, но, с другой стороны, будет очень трудно всем нам прийти к финальному решению. У нас много времени — во время этой пандемии — чтобы достаточно творить в студии и сочинять новый материал, и у нас уже есть порядка 30 демок, а в итоге нам нужно оставить всего 12 песен».













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