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|||| 11 фев 2019

Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»



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Барабанщик MASTODON Brann Dailor в новом интервью для Rock Sverige обсудил следующий альбом группы, который в настоящее время находится в начальной стадии. Ниже приведены выдержки из беседы.

Что ты можешь рассказать о новом альбоме? Он готов или вы всё ещё работаете над ним?

«Нет, до конца ещё далеко. Мы работаем над ним».

Ходили разговоры о том, что вы записали брутальную, тяжёлую песню.

«Мы хотели выпустить её прямо перед этим туром, и мы очень старались — одной ногой мы были в студии, а другой — в самолёте, который летел в Европу, но быстро её сделать не получилось. Песня полностью готова, она полностью доделана и готова к выпуску, но нам нужно немного подождать, чтобы выпустить её. Было бы разумно выпустить всё перед этим туром, потому что Scott Kelly Скотт Келли (Neurosis) с нами, и он поёт на ней, так что это было бы круто. Мы потеряли неделю или около того, а потом мы были сглупили и начали болтать об этом, как будто песня готова. Мы думали, что всё доделаем раньше, но, к сожалению, некоторые обстоятельства помешали, но это по-прежнему офигенная песня, и она довольно тяжёлая».

А что насчёт альбома? Можно ли его ожидать выпуска в этом году или начале следующего?

«Я думаю, что для нас будет лучше выпустить его в следующем году. Нужно, чтобы люди соскучились по нам, наверное».

MASTODON Drummer BRANN DAILOR Talks New Album Release Plans -







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КомментарииСкрыть/показать 12 )

HailtoSlave


11 фев 2019, 19:58		ой бляяядь, да похуй на вас, уже 10 лет играете модную хуйню

Sw0Rn


11 фев 2019, 20:49		Да всё верно сказал, никто не соскучился ещё

Petrovich Sexyy


11 фев 2019, 22:23		А шо за модная хуйня?

Sw0Rn


11 фев 2019, 22:25		Для местных обитателей Мастодон уже попса, не знаешь что им подавать, всё хуйня)

DarkRoom_0


12 фев 2019, 03:03		Так я уже соскучился, последний релиз их был в 2017 с ЕР Cold Dark Place.

HailtoSlave


12 фев 2019, 12:16		>А шо за модная хуйня?

Petrovich Sexyy хантер, император песков и онс мо раунд зе сан, очевидное упрощение, выхолащивание прогрессива, куплетики распевочки и прочая шляпа, чтобы легко заходило. Я думал это очевидно. Вангую, что дальше последует полное уныние в духе ю-ту или аха, слащавенький поп-рок, и все скажут что это лучший их альбом.

StygianSaviour


12 фев 2019, 13:25		Лол. Всего-то нужно людям облегчить звук и резко музло становится проще. Да Once More ‘Round the Sun самый сложный и комплексный их альбом после Crack the Skye. Только еще и с великолепным психоделичным и теплым звучанием. Leviathan на его фоне простой как 5 копеек. 2,5 риффа на песню и 1,5 аранжировки (в лучшем случае).

them


12 фев 2019, 14:28		Редкостное говно, кто их вообще слушает?!

Alias


12 фев 2019, 15:54		те, кто считает, что это не говно. вот я например

Sw0Rn


12 фев 2019, 16:42		StygianSaviour, истина

Flashback


12 фев 2019, 17:19		"чтобы легко заходило"

Это да. Музыка при прослушивании должна причинять боль и страдания.

Jack of Diamonds


12 фев 2019, 21:41		Говно должно легко выходить, а у вас тут все наоборот, какой-то непорядок


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