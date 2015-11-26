11 фев 2019



Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»



Барабанщик MASTODON Brann Dailor в новом интервью для Rock Sverige обсудил следующий альбом группы, который в настоящее время находится в начальной стадии. Ниже приведены выдержки из беседы.



Что ты можешь рассказать о новом альбоме? Он готов или вы всё ещё работаете над ним?



«Нет, до конца ещё далеко. Мы работаем над ним».



Ходили разговоры о том, что вы записали брутальную, тяжёлую песню.



«Мы хотели выпустить её прямо перед этим туром, и мы очень старались — одной ногой мы были в студии, а другой — в самолёте, который летел в Европу, но быстро её сделать не получилось. Песня полностью готова, она полностью доделана и готова к выпуску, но нам нужно немного подождать, чтобы выпустить её. Было бы разумно выпустить всё перед этим туром, потому что Scott Kelly Скотт Келли (Neurosis) с нами, и он поёт на ней, так что это было бы круто. Мы потеряли неделю или около того, а потом мы были сглупили и начали болтать об этом, как будто песня готова. Мы думали, что всё доделаем раньше, но, к сожалению, некоторые обстоятельства помешали, но это по-прежнему офигенная песня, и она довольно тяжёлая».



А что насчёт альбома? Можно ли его ожидать выпуска в этом году или начале следующего?



«Я думаю, что для нас будет лучше выпустить его в следующем году. Нужно, чтобы люди соскучились по нам, наверное».

















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