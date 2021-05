сегодня



Новая песня MASTODON



"Forged By Neron", новая песня группы MASTODON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из саундтрека "Dark Nights: Death Metal Soundtrack", выход которого запланирован на 18 июня в цифровом варианте и 16 июля на физическом носителе.



Трек-лист:



01. MASTODON - "Forged by Neron"



02. CHELSEA WOLFE - "Diana"



03. HEALTH, Tyler Bates - "ANTI-LIFE (feat. Chino Moreno)"



04. MARIA BRINK, TYLER BATES - "Meet Me In Fire (feat. Andy Biersack)"



05. GREY DAZE - "Anything, Anything"



06. RISE AGAINST - "Broken Dreams, Inc."



07. MANCHESTER ORCHESTRA - "Never Ending"



08. DENZEL CURRY, PLAYTHATBOIZAY - "Bad Luck"



09. CARACH ANGREN - "Skull With a Forked Tongue"



10. STARCRAWLER - "Good Time Girl"



11. GUNSHIP, TYLER BATES - "Berserker (feat. Dave Lombardo)"



12. GREG PUCIATO, TYLER BATES, GIL SHARONE - "Now You've Really Done It"



13. SHOW ME THE BODY - "Stone Cold Earth"



14. IDLES - "Sodium"



15. SOCCER MOMMY - "Kissing in the Rain"













