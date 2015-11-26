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Mastodon

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17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

6 мар 2021 : 		 Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»

16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»

18 дек 2020 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2020 : 		 Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN

1 сен 2020 : 		 Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа

28 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом

18 авг 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»
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Вокалист MASTODON — о туре в пандемию



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TROY SANDERS в рамках недавнего интервью рассказал о том, как проходит тур с OPETH и ZEAL & ARDOR:

«Мы находимся в самом начале. Первая пара концертов была фантастической. И это то напомнило после нескольких лет перерыва, что быть перед реальными людьми, исполняющими живую музыку, которая, кажется, нравится большинству из них, — это и есть то, что я люблю называть магией живого опыта. Так что это фантастика, и я надеюсь, что так будет и дальше. Мы просто идём день за днем и пытаемся делать правильные вещи и продолжать двигаться вперёд. Пока всё хорошо».

На вопрос о том, что он и его коллеги по группе должны сделать по-другому на этот раз, чтобы оставаться в безопасности во время гастролей в пандемию, он ответил:

«Чтобы предпринять правильные шаги, вы делаете то, что можете, то есть весь гастрольный персонал, все ребята из команды, ребята из группы, водители, вам просто придётся несколько сократить свои развлекательные мероприятия. В выходные дни очень весело гулять по торговым центрам, посещать музыкальные магазины и магазины звукозаписи, и всё, что любой человек захочет сделать. Так что если можете, сократите эти занятия и просто гуляйте на свежем воздухе. По сути мы просто пытаемся не допустить, чтобы кто-то подхватил эту болезнь и распространил её на весь тур, а потом мы отменим его, вернёмся домой и потеряем тысячи долларов. Так что если вы можете обуздать свои личные дела... Это чуть менее весело, но в целом мы просто пытаемся провести успешные рок-шоу. Так что мы просто постараемся сократить количество развлечений — тусовок с друзьями и семьями в каждом штате, походов в бары, хорошего времяпрепровождения и тому подобного. Я думаю, что нужно сократить масштабы, чтобы уменьшить риск. Но я не думаю, что так будет продолжаться вечно».

MASTODON





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