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Вокалист MASTODON — о туре в пандемию



TROY SANDERS в рамках недавнего интервью рассказал о том, как проходит тур с OPETH и ZEAL & ARDOR:



«Мы находимся в самом начале. Первая пара концертов была фантастической. И это то напомнило после нескольких лет перерыва, что быть перед реальными людьми, исполняющими живую музыку, которая, кажется, нравится большинству из них, — это и есть то, что я люблю называть магией живого опыта. Так что это фантастика, и я надеюсь, что так будет и дальше. Мы просто идём день за днем и пытаемся делать правильные вещи и продолжать двигаться вперёд. Пока всё хорошо».



На вопрос о том, что он и его коллеги по группе должны сделать по-другому на этот раз, чтобы оставаться в безопасности во время гастролей в пандемию, он ответил:



«Чтобы предпринять правильные шаги, вы делаете то, что можете, то есть весь гастрольный персонал, все ребята из команды, ребята из группы, водители, вам просто придётся несколько сократить свои развлекательные мероприятия. В выходные дни очень весело гулять по торговым центрам, посещать музыкальные магазины и магазины звукозаписи, и всё, что любой человек захочет сделать. Так что если можете, сократите эти занятия и просто гуляйте на свежем воздухе. По сути мы просто пытаемся не допустить, чтобы кто-то подхватил эту болезнь и распространил её на весь тур, а потом мы отменим его, вернёмся домой и потеряем тысячи долларов. Так что если вы можете обуздать свои личные дела... Это чуть менее весело, но в целом мы просто пытаемся провести успешные рок-шоу. Так что мы просто постараемся сократить количество развлечений — тусовок с друзьями и семьями в каждом штате, походов в бары, хорошего времяпрепровождения и тому подобного. Я думаю, что нужно сократить масштабы, чтобы уменьшить риск. Но я не думаю, что так будет продолжаться вечно».







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