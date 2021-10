21 окт 2021



Новая песня MASTODON



"Sickle And Peace", новая песня группы MASTODON, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Hushed And Grim", выходящего 29 октября:



Трек-лист:



01. Pain With An Anchor



02. The Crux



03. Sickle And Peace



04. More Than I Could Chew



05. The Beast



06. Skeleton Of Splendor



07. Teardrinker



08. Pushing The Tides



09. Peace And Tranquility



10. Dagger



11. Had It All



12. Savage Lands



13. Gobblers Of Dregs



14. Eyes Of Serpents



15. Gigantium

























+4 -1



( 1 ) просмотров: 506