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Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне



Brann Dailor в рамках недавней беседы вновь затронул тему смерти бывшего барабанщика SLIPKNOT:



«Он один из столпов металлического барабанного искусства. Он всегда останется им, понимаете? Он стоит в одном ряду с Винни [Полом Эбботтом, PANTERA], Lombardo [SLAYER] и им подобными. Это огромный вклад, его вклад. Я имею в виду, что есть целый жанр музыки, который возник вокруг того, что создали SLIPKNOT. И он — пульс всего этого — он был движущей силой. Не зря на альбомах SLIPKNOT барабаны звучат охренительно громко!»







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