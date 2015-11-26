Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

Brann Dailor в рамках недавней беседы вновь затронул тему смерти бывшего барабанщика SLIPKNOT:
«Он один из столпов металлического барабанного искусства. Он всегда останется им, понимаете? Он стоит в одном ряду с Винни [Полом Эбботтом, PANTERA], Lombardo [SLAYER] и им подобными. Это огромный вклад, его вклад. Я имею в виду, что есть целый жанр музыки, который возник вокруг того, что создали SLIPKNOT. И он — пульс всего этого — он был движущей силой. Не зря на альбомах SLIPKNOT барабаны звучат охренительно громко!»
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