Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*TED NUGENT: «Ну что, вакцинированные овцы, как вы там?» 146
*BRUCE DICKINSON заявил, что "Senjutsu" — один из его любимых... 57
*DAVE LOMBARDO считает альбом SLAYER "Reign In Blood" шедевро... 29
*PAUL STANLEY и GENE SIMMONS — о культуре отмены 27
*KERRY KING: «Жизнь после SLAYER только начинается...» 21
[= ||| все новости группы



*

Mastodon

*



20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

6 мар 2021 : 		 Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»

16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»

18 дек 2020 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2020 : 		 Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN

1 сен 2020 : 		 Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа

28 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом

18 авг 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»

14 авг 2020 : 		 Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом

31 июл 2020 : 		 Новая песня MASTODON

30 июл 2020 : 		 Компиляция MASTODON выйдет осенью

25 июл 2020 : 		 BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON

30 июн 2020 : 		 Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне



*
zoom
*
* *
Brann Dailor в рамках недавней беседы вновь затронул тему смерти бывшего барабанщика SLIPKNOT:

«Он один из столпов металлического барабанного искусства. Он всегда останется им, понимаете? Он стоит в одном ряду с Винни [Полом Эбботтом, PANTERA], Lombardo [SLAYER] и им подобными. Это огромный вклад, его вклад. Я имею в виду, что есть целый жанр музыки, который возник вокруг того, что создали SLIPKNOT. И он — пульс всего этого — он был движущей силой. Не зря на альбомах SLIPKNOT барабаны звучат охренительно громко!»

MASTODON



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 231

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом