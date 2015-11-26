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Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?
45
Видео с текстом от LAKE OF TEARS
29
Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF...
26
Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной
25
THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN
19
все новости группы
Mastodon
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18 дек 2020
:
MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2020
:
Видео с выступления MASTODON
11 ноя 2020
:
У MASTODON есть 30 демок
5 ноя 2020
:
MASTODON готовы к записи
11 сен 2020
:
Новое видео MASTODON
8 сен 2020
:
Участники MASTODON, ROYAL THUNDER, SPIRIT ADRIFT исполняют песню ROBYN
1 сен 2020
:
Барабанщик MASTODON раскритиковал Дональда Трампа
28 авг 2020
:
Музыка MASTODON, LAMB OF GOD из нового фильма с Киану Ривзом
18 авг 2020
:
Барабанщик MASTODON: «У нас полно материала»
14 авг 2020
:
Музыка MASTODON, LAMB OF GOD и WEEZER в новом фильме с Киану Ривзом
31 июл 2020
:
Новая песня MASTODON
30 июл 2020
:
Компиляция MASTODON выйдет осенью
25 июл 2020
:
BRANN DAILOR — о новом материале MASTODON
30 июн 2020
:
Гитарист MASTODON: «Вдохновения особо нет»
30 май 2020
:
Гитарист MASTODON: «Люди в Америке очень отупели»
27 май 2020
:
Новая песня MASTODON будет использована в фильме
19 дек 2019
:
MASTODON могут выпустить альбом в 2020 году
8 ноя 2019
:
MASTODON углубляются в работу
8 май 2019
:
MASTODON начнут работу осенью
16 апр 2019
:
Кавер-версия LED ZEPPELIN от MASTODON
1 мар 2019
:
MASTODON выпустят кавер-версию LED ZEPPELIN
11 фев 2019
:
Барабанщик MASTODON о новом альбоме: «Нужно, чтобы люди по нам соскучились»
1 фев 2019
:
Рассказ о туре MASTODON
16 янв 2019
:
Рассказ о туре MASTODON
12 янв 2019
:
Рассказ о туре MASTODON
8 янв 2019
:
MASTODON записали «тяжёлую» песню
11 сен 2018
:
MASTODON и GOJIRA почтили память Ника Джона
11 сен 2018
:
Умер менеджер MASTODON
4 сен 2018
:
Менеджер MASTODON борется с раком
31 авг 2018
:
MASTODON отменили тур с DINOSAUR JR.
18 авг 2018
:
Вокалист MASTODON продает оборудование
15 авг 2018
:
MASTODON приступят к работе над материалом в начале года
28 апр 2018
:
Новое видео MASTODON
2 апр 2018
:
Барабанщик MASTODON о победе на Грэмми
1 фев 2018
:
Вокалист MASTODON о Грэмми
29 янв 2018
:
MASTODON взяли Грэмми
10 сен 2017
:
MASTODON исполняют новую песню
1 сен 2017
:
Новая песня MASTODON
28 авг 2017
:
Новый ЕР MASTODON выйдет осенью
26 авг 2017
:
Новое видео MASTODON
1 авг 2017
:
Новое видео MASTODON
12 июл 2017
:
Видео с выступления MASTODON
30 май 2017
:
Гитарист MASTODON о Крисе Корнелле
24 май 2017
:
Гитарист MASTODON сыграл свадьбу
6 май 2017
:
Колыбельные от MASTODON
18 апр 2017
:
Гитарист MASTODON не очень любит читать негативные комментарии о его музыке
4 апр 2017
:
MASTODON в 'Jimmy Kimmel Live!'
20 мар 2017
:
MASTODON представили три новые песни
17 мар 2017
:
Новое видео MASTODON
9 мар 2017
:
Новая песня MASTODON
3 фев 2017
:
Новая песня MASTODON
27 янв 2017
:
Новое видео MASTODON
27 янв 2017
:
Новый альбом MASTODON выйдет весной
26 янв 2017
:
Фрагмент нового трека MASTODON
23 янв 2017
:
Тизер нового альбома MASTODON
25 ноя 2016
:
Гитарист MASTODON сломал ногу
23 ноя 2016
:
MASTODON завершили работу над альбомом
31 окт 2016
:
MASTODON завершают работу над альбомом
4 окт 2016
:
MASTODON работают с BRENDAN'ом O'BRIEN'ом
4 окт 2016
:
MASTODON очень довольны новым материалом
30 авг 2016
:
MASTODON начнут запись осенью
10 июн 2016
:
Гитарист MASTODON стал эндорсером ESP
4 май 2016
:
У MASTODON "более, чем достаточно" материала для нового альбома
12 апр 2016
:
Гитарист MASTODON представил именную модель гитар от EPIPHONE
20 янв 2016
:
Песня MASTODON из "Игры Престолов" выйдет на виниле
11 ноя 2015
:
Вышел новый ЕР MASTODON
14 окт 2015
:
Лидер MASTODON: "У моей жены рак груди"
28 сен 2015
:
Профессиональное видео полного выступления MASTODON
21 июл 2015
:
MASTODON отменили ряд выступлений по «личным семейным причинам»
24 июн 2015
:
Гитарист MASTODON: «Я охренеть как ненавижу хэви-металл»
20 июн 2015
:
Новое видео MASTODON
2 июн 2015
:
Музыкантов MASTODON «убили» в «Игре престолов»
21 май 2015
:
Барабанщик MASTODON: «METALLICA воплотила американскую мечту для новых металл-команд»
21 май 2015
:
Басист MASTODON: «METALLICA была весомой причиной того, что я взял в руки бас»
11 мар 2015
:
Новая песня MASTODON
10 мар 2015
:
Фрагмент нового трека MASTODON
3 мар 2015
:
MASTODON выпустят специальный винил
3 фев 2015
:
Альбомы MASTODON выйдут на виниле
27 янв 2015
:
Басист MASTODON: "Мы просто сочиняем то, что нам нравится и нам нравится то, что мы сочиняем!"
19 янв 2015
:
Вокалист MASTODON о новом материале
29 окт 2014
:
MASTODON в "The Late Show With David Letterman"
30 сен 2014
:
Новое видео MASTODON
17 сен 2014
:
MASTODON в "Jimmy Kimmel Live!"
13 авг 2014
:
За кулисами с MASTODON
30 июл 2014
:
Вокалист MASTODON работает над членом
27 июн 2014
:
Рассказ о делюкс-издании нового альбома MASTODON
27 июн 2014
:
Переиздание первого альбома MASTODON выйдет в августе
21 июн 2014
:
Профессиональное видео с выступления MASTODON
12 июн 2014
:
Новое видео MASTODON
3 июн 2014
:
Новая песня MASTODON
24 май 2014
:
Фрагмент новой песни MASTODON
29 апр 2014
:
Обложка и трек-лист нового альбома MASTODON
17 апр 2014
:
Новая песня MASTODON
5 апр 2014
:
Название нового альбома MASTODON
3 фев 2014
:
MASTODON завершают работу над альбомом
10 янв 2014
:
"Call Of The Mastodon" выйдет на виниле
7 дек 2013
:
Фрагмент нового DVD MASTODON
21 ноя 2013
:
MASTODON нашли продюсера
16 ноя 2013
:
MASTODON запустили собственное пиво
28 окт 2013
:
Концерт MASTODON выйдет в декабре
24 сен 2013
:
MASTODON начнут запись в ноябре
4 июл 2013
:
Гитарист MASTODON: "У нас готово 25-30 песен для альбома"
7 май 2013
:
MASTODON работают над песнями к новому альбому
4 дек 2012
:
Песня MASTODON в 'Monsters University'
1 авг 2012
:
MASTODON и FEISTвыпустили цифровую версию сплит-сингла
16 июн 2012
:
Качественное видео с выступления MASTODON
27 май 2012
:
Профессиональное видео полного концерта MASTODON
24 май 2012
:
Профессиональное видео с выступления MASTODON
23 апр 2012
:
Барабанщик MASTODON: «Я всегда удивляюсь, когда кто-то покупает наши записи»
22 апр 2012
:
Песни MASTODON, FEIST доступны для прослушивания
9 апр 2012
:
Обложка нового сингла MASTODON
3 апр 2012
:
Профессиональное видео с выступления MASTODON
27 янв 2012
:
Видео с выступления MASTODON
24 янв 2012
:
Новое видео MASTODON
3 дек 2011
:
MASTODON о номинации на Грэмми
24 ноя 2011
:
Маска от MASTODON
16 ноя 2011
:
Рассказ о виниловом издании MASTODON
7 ноя 2011
:
Видео с концерта MASTODON
19 окт 2011
:
MASTODON в 'Later... With Jools Holland'
7 окт 2011
:
MASTODON в 'Late Show With David Letterman'
27 сен 2011
:
Новый альбом MASTODON выйдет на виниле
22 сен 2011
:
Новое видео MASTODON
21 сен 2011
:
Новый альбом MASTODON доступен для прослушивания
6 сен 2011
:
Новая песня MASTODON
16 авг 2011
:
Новая песня MASTODON
6 авг 2011
:
MASTODON сотрудничают с Total Immersion для создания дополненной реальности альбома “The Hunter”
4 авг 2011
:
Трек-лист нового альбома MASTODON
26 июл 2011
:
Детали лимитированного издания нового альбома MASTODON
25 июл 2011
:
Новая песня MASTODON
14 июл 2011
:
Трейлер нового альбома MASTODON
7 июл 2011
:
Обложка нового альбома MASTODON
3 июл 2011
:
Видео с выступелния MASTODON
28 июн 2011
:
Новое видео MASTODON
20 июн 2011
:
Названия новых песен MASTODON
10 июн 2011
:
Название нового альбома MASTODON
24 май 2011
:
Название новых песен MASTODON
19 май 2011
:
BRENT HINDS представляет WEST END MOTEL
3 мар 2011
:
Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
23 фев 2011
:
Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
15 фев 2011
:
Фрагмент нового концертного релиза MASTODON
6 фев 2011
:
Концертный релиз MASTODON
25 ноя 2010
:
Отпразднуй рождество с MASTODON
12 ноя 2010
:
Новый бокс-сет от MASTODON
25 июн 2010
:
Новая песня MASTODON
21 июн 2010
:
MASTODON выпустят новый миньон
25 май 2010
:
MASTODON отменили летний тур
13 ноя 2009
:
Королевское издание MASTODON
14 окт 2009
:
MASTODON запишут концерт в Чикаго
10 июн 2009
:
Новое видео MASTODON
2 июн 2009
:
MASTODON о туре "Crack The Skye"
4 мар 2009
:
В предстоящем турне MASTODON будут исполнять новый альбом целиком
28 янв 2009
:
Обложка нового альбома MASTODON
9 окт 2008
:
MASTODON: тяжелое ранение вдохновило вокалиста на новый альбом
21 июл 2008
:
MASTODON опровергли слухи о новом альбоме
23 май 2008
:
MASTODON объявили продюсера нового альбома
7 апр 2008
:
MASTODON готовят новый альбом
3 мар 2008
:
Песня MASTODON будет использована в компьютерной игре
26 окт 2006
:
Видео MASTODON "Colony Of Birchmen" в сети
сегодня
MASTODON
нашли продюсера
MASTODON объявили о том, что продюсером нового альбома будет David Bottrill (TOOL, STAIND).
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Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).