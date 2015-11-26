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*TESTAMENT расстались с ударником 18
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Mastodon

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31 янв 2022 : 		 Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19

26 дек 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о ситуации на фестивале Astroworld

20 дек 2021 : 		 Басист MASTODON — о долголетии коллектива

14 дек 2021 : 		 Гитарист MASTODON выбрал своего «рок-бога»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист MASTODON — о туре в пандемию

25 ноя 2021 : 		 MASTODON в "Late Night With Seth Meyers"

23 ноя 2021 : 		 Барабанщик MASTODON назвал барабанщика METALLICA одним из главных вдохновителей

12 ноя 2021 : 		 Трейлер нового альбома MASTODON

21 окт 2021 : 		 Новая песня MASTODON

20 окт 2021 : 		 Барабанщик MASTODON — о Джои Джордисоне

17 окт 2021 : 		 Басист MASTODON — о выборе синглов

1 окт 2021 : 		 Новое видео MASTODON

10 сен 2021 : 		 Новое видео MASTODON

8 сен 2021 : 		 Барабанщик MASTODON расскажет о клоунах

25 авг 2021 : 		 Барабанщик MASTODON о Джои Джордисоне

22 июн 2021 : 		 MASTODON планируют стрим

23 май 2021 : 		 Новая песня MASTODON

23 апр 2021 : 		 Выходят пазлы MASTODON

6 мар 2021 : 		 Вокалист MASTODON: «AC/DC — это как религия»

16 фев 2021 : 		 MASTODON'y уже можно

30 дек 2020 : 		 Барабанщик MASTODON: «Многое будет связано с нашим менеджером»

18 дек 2020 : 		 MASTODON нашли продюсера

16 ноя 2020 : 		 Видео с выступления MASTODON

11 ноя 2020 : 		 У MASTODON есть 30 демок

5 ноя 2020 : 		 MASTODON готовы к записи

11 сен 2020 : 		 Новое видео MASTODON
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Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19



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Brann Dailor рассказал о том, что переболел COVID-19:

«Как только я вернулся домой после гастролей, у меня обнаружили COVID — в тот же день, как я вернулся домой. Я сдал положительный анализ. Вообще-то, я сильно заболел. Я болел пару недель. Я был подавлен и вымотан. Но, думаю, хорошая новость в том, что это случилось не во время гастролей, а когда я вернулся домой. Так что я был, типа, "О, я болен". И у меня была прекрасная возможность быть больным и не выходить на сцену, играть и все такое, что я делал с гриппом много раз; это одно из худших чувств в жизни, но ты должен нести музыку людям. Неважно, как вы себя чувствуете — делайте это!»

MASTODON





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