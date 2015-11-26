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Барабанщик MASTODON подцепил COVID-19



Brann Dailor рассказал о том, что переболел COVID-19:



«Как только я вернулся домой после гастролей, у меня обнаружили COVID — в тот же день, как я вернулся домой. Я сдал положительный анализ. Вообще-то, я сильно заболел. Я болел пару недель. Я был подавлен и вымотан. Но, думаю, хорошая новость в том, что это случилось не во время гастролей, а когда я вернулся домой. Так что я был, типа, "О, я болен". И у меня была прекрасная возможность быть больным и не выходить на сцену, играть и все такое, что я делал с гриппом много раз; это одно из худших чувств в жизни, но ты должен нести музыку людям. Неважно, как вы себя чувствуете — делайте это!»







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