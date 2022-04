сегодня



Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»



Chris Jericho в рамках недавнего интервью обсудил тему использования подкладок на концертах:



«Мы так делаем с рядом композиций, да и все так поступают. GUNS N' ROSES… Давайте перефразирую... Если вы в группе Slash'a... GUNS N' ROSES используют подкладки. У них есть клавишник, просто так сейчас принято. Это не означает, что мы не поём или не играем. Если послушаете запись, то на концерте DEF LEPPARD, когда вы слушаете "Pour Some Sugar On Me", в которой 25 гитарных дорожек, глупо это пытаться играть в две гитары, так что вы будете правы, подозревая, что что-то здесь есть. Просто такова природа групп. Это не делает вас хуже. Знаете, посмотрите на QUEEN в 70-х, они тоже так делали, когда играли "Bohemian Rhapsody", посмотрите сами».



















