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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 25
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
*TED NUGENT — о случившемся на Оскаре: «Сделай так белый, он ... 10
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Fozzy

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5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»

1 апр 2022 : 		 FOZZY выступили с новым барабанщиком

21 мар 2022 : 		 Новая песня FOZZY

23 фев 2022 : 		 Барабанщик FOZZY — о причинах ухода

29 янв 2022 : 		 Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы

4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем

22 июл 2020 : 		 CHRIS JERICHO — о новом альбоме FOZZY

15 июл 2020 : 		 Лидер FOZZY: «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»

13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год
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Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»



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Chris Jericho в рамках недавнего интервью обсудил тему использования подкладок на концертах:

«Мы так делаем с рядом композиций, да и все так поступают. GUNS N' ROSES… Давайте перефразирую... Если вы в группе Slash'a... GUNS N' ROSES используют подкладки. У них есть клавишник, просто так сейчас принято. Это не означает, что мы не поём или не играем. Если послушаете запись, то на концерте DEF LEPPARD, когда вы слушаете "Pour Some Sugar On Me", в которой 25 гитарных дорожек, глупо это пытаться играть в две гитары, так что вы будете правы, подозревая, что что-то здесь есть. Просто такова природа групп. Это не делает вас хуже. Знаете, посмотрите на QUEEN в 70-х, они тоже так делали, когда играли "Bohemian Rhapsody", посмотрите сами».

CHRIS JERICHO Admits FOZZY Uses








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