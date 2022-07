сегодня



Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью



CHRIS JERICHO в рамках программы "Talk Is Jericho" рассказал о том, что с ним случилось в прошлым ноябре, когда он не смог закончить тур и попал в больницу:



«В конце ноября 2021 года FOZZY провели тур по Великобритании. Первое выступление было в Ливерпуле, и оно прошло хорошо. Второе было в Манчестере. А третье, кажется, было в Ньюкасле. В Манчестере я вышел после шоу, выпил пару напитков и вернулся в автобус довольно поздно. А на следующий день в Ньюкасле, когда мы выступали, я почувствовал себя немного обессиленным, что было странно, потому что я никогда не устаю на сцене. Даже если очень жарко — иногда ты играешь в заведении с низкой крышей или чем-то подобным, и тебе становится очень жарко, ты думаешь: "Боже мой, как трудно дышать". Это было не так. Место проведения в Ньюкасле, Riverfront, было хорошим местом с высокой крышей, не очень жарким. Но я обнаружил, что во время песен я словно ищу дыхание, задыхаюсь, и мне было трудно даже пропеть все слова. Я шутил, что звучал как Vince Neil, который, как известно, поёт каждое второе или третье слово и позволяет толпе подпевать остальное. На самом деле я не думал об этом. У меня была ещё пара концертов — в Ирландии, мы выступали в Дублине и Белфасте, шоу были просто потрясающими — но всё то же самое: я чувствовал лёгкую одышку.



В тот период времени, когда я чувствовал небольшую одышку, я разговаривал со своим врачом дома в Тампе, который сказал: "Это могут быть сгустки крови. У вас могут быть тромбы. Похоже, что это может быть так. Когда вы вернётесь домой в Тампу, мы сделаем вам пару снимков компьютерной томографии и посмотрим, в каком вы состоянии. Но если вы почувствуете одышку, сразу же отправляйтесь в больницу". И вот мы переходим к следующему вечеру, шоу проходило в местечке под названием Честер. И снова низкая крыша, и было очень, очень жарко, потому что все места были заняты. Все концерты в этом туре были распроданы. Это первый раз в нашей жизни; у нас было 12 концертов, и все они были распроданы ещё до того, как мы улетели и сели в самолет.



Так что в Честере я почувствовал что-то из серии: "Всё плохо. Я не могу дышать". Прямо у сцены есть дверь, ведущая на улицу, и я сказал: "Я просто уйду со сцены. Я не могу этого вынести". Но я доиграл шоу, а потом мой врач сказал: "Вам нужно ехать в больницу, прямо сейчас". На следующий вечер мы были в Борнмуте, а затем отправились в Лондон на пресс-день. И я подумал: "Я не собираюсь ложиться в больницу в Борнмуте или Честере. Давайте я просто подожду, пока доберусь до Лондона, и мы сможем понять, в каком состоянии я нахожусь". Так что мы отыграли концерт в Честере, а потом у меня было ещё два выступления — в Бирмингеме, где я чувствовал себя нормально, но я знал, что после Борнмута у нас будет Лондон, и это будет то место, где меня проверят и посмотрят, что происходит. В Борнмуте у меня начались проблемы, и мы сократили пару песен — "Burn Me Out", которую очень трудно петь, и пару других. Я думаю, что в итоге мы сыграли 12 или 13 песен, хотя обычно играем 15 или 16. И на этом всё. И я помню, как после концерта в Борнмуте я сказал: "Я не могу дать ещё одно такое шоу. Нам нужно разобраться, что происходит". Поэтому я попросил нашего менеджера Марка Уиллиса позвонить нашему другу по имени Люк Белл. Люк Белл работал на нас в качестве нашего тур-менеджера в течение многих лет, а теперь он ушёл и работает в RED HOT CHILI PEPPERS. Он связал нас с "рок-доком". Что такое рок-доктор? Рок-доктор — это что-то вроде парня, который приезжает к вам, когда у вас нет времени ехать к ним. Итак, я поехал в Лондон, мы припарковали автобус у арены O2, потому что там есть парковка, куда могут заезжать автобусы, и взяли такси до отеля Hard Rock в Лондоне, где мы собирались провести пресс-день...



Итак, когда я приехал в отель Hard Rock, я зашёл туда, приехал рано, принял душ, а потом пришёл врач, он взял кровь. И я рассказал ему, что происходит. А он отвечает: "Ладно, мы запишем тебя на сканирование сердца чуть позже, возьмём кровь и посмотрим, что происходит. Так что просто расслабься и побудь здесь". И у меня были проблемы с походкой. Я шёл через вестибюль отеля Hard Rock и чувствовал себя так, будто поднимаюсь в гору — очень, очень плохо. Я задыхался, задыхался, задыхался. Что-то было действительно не так. Поэтому мы отменили пресс-конференцию. Мы должны были устроить вечеринку для слушателей, но её отменили из-за COVID. А потом я должен был пойти делать что-то вроде репортажа на одной из футбольных игр, на одной из футбольных игр в городе... И мне пришлось отказаться: "Я не могу этого сделать". Потому что я должен был остаться в отеле, а также я должен был выяснить, каков мой план на день и что я должен буду делать. В общем, примерно через час мне позвонил врач и сказал: "У тебя тромбы. Мы можем сказать это по крови, которую мы взяли. Тебе нужно ехать прямиком в больницу". Это было очень страшно. Помните, я в Лондоне — за тысячи миль от дома, в чужой стране, и теперь мне нужно ехать в больницу. Но самое интересное, что рок-доктор работал в медицинской клинике. А я и не знал, что такое бывает. А что такое медицинская клиника? Ну, это место, где вы платите, а они по сути заботятся обо всём — записывают вас на приём, приносят результаты, всё, что нужно сделать, они делают за вас. И слава Богу, потому что, безусловно, это было в декабре, когда всё ещё продолжался COVID, поэтому все больницы были переполнены. И последнее, что вы хотите сделать, это просто прийти в больницу и просто сидеть в коридоре. Поэтому они смогли записать меня в частную больницу, чтобы быстрее попасть туда, и вот я уже там. На самом деле это было 9 декабря, на следующий день после дня рождения моего отца. И вот я еду в больницу; они забирают меня... Я приезжаю в больницу и едва могу ходить. Я имею в виду, что пройти через холл, чтобы сесть в машину и поехать в больницу, было настоящей проблемой, это было ужасно. Три шага — и я просто пыхтел и отдувался, а сердце колотилось. И ты понимаешь, что здесь что-то очень, очень не так. Потом прогулка от машины до больницы — то же самое. С таким же успехом можно было бы пройти тысячу миль, если бы это было сто футов, если бы это было даже так — 50 футов. И вот я вхожу внутрь и пытаюсь быть спокойным; я знаю, что происходит. Но я немного напуган, как и любой другой человек, особенно когда тебе приходится посещать больницу. Но я подумал: "Кто его знает, что это такое?" Вы всегда думаете: "Они просто сделают мне укол, и я пойду дальше". Но это не обязательно так. Я захожу внутрь. Регистрируюсь... Входит врач и встречает меня... И имейте в виду, до этого я был у него рано утром. У меня была назначена встреча с кардиологом на 6 часов вечера. И я встретился с ним около 10 часов утра или около того — 11 часов утра. Они собирались сделать мне ЭКГ и, возможно, эхо-УЗИ сердца. А потом он написал мне сообщение и сказал, что анализ крови показал высокую вероятность тромбов в лёгких. Кардиологи получили результаты. Я спросил: "Что это значит?" — "Сначала мы сделаем КТ лёгких. Тогда мы будем знать наверняка. А потом — таблетки, если тромбы есть". И я снова подумал: "Просто дайте мне таблетки, и я пойду". Так что я пошёл в больницу и предоставил свою страховку. Меня зарегистрировали, и они взяли меня на компьютерную томографию. После КТ мне очень быстро говорят: "Да, у вас тромбоэмболия лёгочной артерии". Что это значит? Это значит, что ваши лёгкие заполнены кровяными сгустками, и вы сейчас находитесь в больнице. Они сделали УЗИ и обнаружили, что в моём горле был сгусток крови. Если тромб попадает в горло, это уже инсульт. И причина, по которой это так опасно, заключается в том, что если тромб вырвется и попадёт в лёгкие, у вас могут быть серьёзные проблемы; если он вырвется и попадёт в сердце, у вас могут быть серьёзные проблемы; если он вырвется и попадёт в мозг, у вас могут быть серьёзные проблемы... Так что это серьёзное дело. Я пришёл в больницу, у меня была своя комната и все такое, потом зарегистрировался. И это было приятно — люди были приятные, но опять же, я нахожусь в чужой стране в этой больничной палате. И когда они хотели, чтобы я спустился, чтобы сделать КТ и УЗИ, они хотели посадить меня в инвалидное кресло, а для этого нужно было надеть больничный халат. И я такой: "Ни в коем случае. Я собираюсь спуститься, чтобы сделать всё это". Хотя мне было трудно ходить, я не хотел садиться в инвалидное кресло и не хотел надевать этот халат. Я надел шорты и майку и сказал: "Всё в порядке. Я сделаю это". А они: "Сэр, вы должны надеть халат". Я сказал: "Нет. Я не должен". И они просто с благоговением оставили меня. Потому что для меня, если я надеваю халат, это уже больше похоже на длительное пребывание. Для меня сесть в инвалидное кресло и толкать его вниз на КТ и УЗИ — это ещё один шаг к тому, чтобы остаться там надолго. Поэтому я не собираюсь этого делать. Я собираюсь сделать это принципиально по-своему».







