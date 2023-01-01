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*RUSH соболезнуют евреям 76
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 32
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 32
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 26
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Fozzy

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19 окт 2023 : 		 Новая песня FOZZY

9 окт 2023 : 		 Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»

29 авг 2023 : 		 FOZZY выступили на "AEW All In"

28 май 2023 : 		 Видео с выступления FOZZY

21 мар 2023 : 		 FOZZY готовят новый сингл

23 янв 2023 : 		 Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а

8 дек 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Мне пришлось заново учиться петь»

18 ноя 2022 : 		 Вокалист FOZZY изображал невесту

8 ноя 2022 : 		 FOZZY открыли тур

15 окт 2022 : 		 FOZZY думают перейти на синглы

12 окт 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о состоянии вокала

26 июл 2022 : 		 Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью

4 июл 2022 : 		 Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"

12 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок

19 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY — о новом альбоме

13 апр 2022 : 		 FOZZY получили золото

13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

8 апр 2022 : 		 Новое видео FOZZY

5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»

1 апр 2022 : 		 FOZZY выступили с новым барабанщиком

21 мар 2022 : 		 Новая песня FOZZY

23 фев 2022 : 		 Барабанщик FOZZY — о причинах ухода

29 янв 2022 : 		 Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы

4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу
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Новая песня FOZZY



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"Spotlight", новая песня группы FOZZY, доступна для прослушивания ниже. Премьера клипа намечена на 26 октября.




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