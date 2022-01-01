19 апр 2022



Гитарист FOZZY — о новом альбоме



Rich Ward в недавнем интервью поделился мнением о новом альбоме:



«Я думаю, что это наш лучший альбом. "Judas" — это фантастический альбом, но мы не разрешили себе этот сложный процесс — в концовке придумать настоящие сокрушительные риффы. Я был бы более доволен "Judas", если бы у нас было ещё две или три по-настоящему крутые песни, чтобы сделать его более сбалансированным. Потому что я большой любитель поп-музыки. Большая часть музыки, которую я слушаю, — это поп-музыка. Это не новый поп, это поп 70-х и 80-х годов. Но я неравнодушен к ярким и известным песням, и я всегда был таким. Даже когда METALLICA выпустила альбом в 1991 году, я был первым, кто сказал: "Да, вот оно!" Когда [RED HOT] CHILI PEPPERS выпустили "Blood Sugar Sex Magik", я сказал: "Да!" Я большой поклонник отличных песен. И отчасти это потому, что моя мама слушала Джона Денвера, Гордона Лайтфута и поп-музыку 70-х; на этой музыке я вырос в начале 80-х. BEE GEES были моей любимой группой, когда мне было семь или восемь лет; саундтрек к альбому "Saturday Night Fever". А потом саундтрек к "Grease". Только когда я услышал AC/DC, а затем OZZY OSBOURNE'а в начале 80-х, всё для меня реально поменялось, и всё изменили тестостерон и волосы на моих гениталиях.



Мне повезло, что я соединил эти две вещи [в FOZZY]; они обе мне подходят. Но я думаю, что запись FOZZY не будет правильной, если в ней не будут жить оба чувства, если в ней не будет этих грандиозных суперхуков и в то же время грандиозных риффов. И я чувствую, что мы как раз смогли этого добиться. Нам понадобился дополнительный год, чтобы всё сделать правильно. Если бы мы выпустили этот альбом в 2020 году, возможно, у нас не было бы этого волшебства. Потребовалось немного больше времени. Точно так же, как я знаю, было много авторов, которые писали во время пандемии, и это дало их издателям возможность вернуться и сделать вторые и третьи черновые варианты, внести уточнения в некоторых местах, чтобы улучшить качество произведения. И я считаю, что и с нами получилось то же самое».











































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