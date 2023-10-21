сегодня



Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи



В рамках недавней беседы с Q105.1 Rocks! у Chris'a Jericho спросили, помог ли им выпуск музыки в цифровом варианте или важнее все же выпускать альбомы на "физике":



«Я никогда этого не ощущал. Вы должны быть в тренде. Нужно быть впереди всех. В наше время просто неразумно выпускать физические копии. Зачем вообще нужны физические копии? Это здорово, что есть винилы для фанатов, которые хотят подержать эти пластинки в руках и получить их. Я большой поклонник этого. Но в наше время ни у кого нет ничего материального - книги, фильмы, музыка - все это есть в вашем телефоне. И это своего рода путь мира в настоящее время, и если вы хотите иметь физические копии, вы практически динозавр в настоящий момент, и вы, вероятно, могли бы попытаться восстановить свои 8-дорожечные кассеты. Так что у меня нет проблем с тем, как сейчас устроен мир.



Очевидно, что в детстве мне нравилось покупать пластинки, ждать, когда они выйдут. В этом смысле все изменилось. И дело, как я уже сказал, больше в удобстве и дефиците внимания. И я считаю, что в данный момент на TikTok наша новая песня ['Spotlight'], которая, скорее всего, представляет собой 15-секундную копию, набирает обороты. Они даже не слышали всю песню, да и не хотят — 15 секунд вполне достаточно". 'Нам нравится этот 30-, 15-секундный клип, и мы послушаем его'. Так что это всего лишь форма устройства современного мира и нового способа потребления музыки. И я не против этого. Лучше быть впереди, чем отставать».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 267

