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Fozzy

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Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи



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В рамках недавней беседы с Q105.1 Rocks! у Chris'a Jericho спросили, помог ли им выпуск музыки в цифровом варианте или важнее все же выпускать альбомы на "физике":

«Я никогда этого не ощущал. Вы должны быть в тренде. Нужно быть впереди всех. В наше время просто неразумно выпускать физические копии. Зачем вообще нужны физические копии? Это здорово, что есть винилы для фанатов, которые хотят подержать эти пластинки в руках и получить их. Я большой поклонник этого. Но в наше время ни у кого нет ничего материального - книги, фильмы, музыка - все это есть в вашем телефоне. И это своего рода путь мира в настоящее время, и если вы хотите иметь физические копии, вы практически динозавр в настоящий момент, и вы, вероятно, могли бы попытаться восстановить свои 8-дорожечные кассеты. Так что у меня нет проблем с тем, как сейчас устроен мир.

Очевидно, что в детстве мне нравилось покупать пластинки, ждать, когда они выйдут. В этом смысле все изменилось. И дело, как я уже сказал, больше в удобстве и дефиците внимания. И я считаю, что в данный момент на TikTok наша новая песня ['Spotlight'], которая, скорее всего, представляет собой 15-секундную копию, набирает обороты. Они даже не слышали всю песню, да и не хотят — 15 секунд вполне достаточно". 'Нам нравится этот 30-, 15-секундный клип, и мы послушаем его'. Так что это всего лишь форма устройства современного мира и нового способа потребления музыки. И я не против этого. Лучше быть впереди, чем отставать».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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21 окт 2023
for example
Ну да, лучше быть впереди, конечно. Вместе с теми, кто не в состоянии удерживать внимание на чём-то дольше 15 секунд и кто не вспомнит о вас уже через те же 15 секунд.
21 окт 2023
С
СтаканМарьиванны
Как пел некогда один иноагент: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир...»

просмотров: 267

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