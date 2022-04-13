сегодня



Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»



Rich Ward в рамках недавнего интервью рассказал о том, чего можно ждать от концертов группы:



«FOZZY начинались как концертная группа. Тот факт, что кто-то подписал с нами контракт и дал нам возможность начать делать записи, — это как раз то, чему мы научились со временем. Наша сила по-прежнему заключается в том, что мы очень интересная группа. И каждый, кто хоть что-то знает о [вокалисте FOZZY] Chris'е Jericho, в курсе о его природной способности быть главным шоуменом в любом бизнесе, которым он занимается. Chris, я бы сказал, входит в пятёрку лучших фронтменов в современном бизнесе. А группа, которая есть у Chris'а, — это плеяда настоящих музыкантов. Все мы всю жизнь играли в группах, и мы создали вокруг него эту невероятную команду друзей и семьи, и это здорово, чувак!»

























+1 -0



( 1 ) просмотров: 180

