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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 79
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 14
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Fozzy

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13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

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Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»



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Rich Ward в рамках недавнего интервью рассказал о том, чего можно ждать от концертов группы:

«FOZZY начинались как концертная группа. Тот факт, что кто-то подписал с нами контракт и дал нам возможность начать делать записи, — это как раз то, чему мы научились со временем. Наша сила по-прежнему заключается в том, что мы очень интересная группа. И каждый, кто хоть что-то знает о [вокалисте FOZZY] Chris'е Jericho, в курсе о его природной способности быть главным шоуменом в любом бизнесе, которым он занимается. Chris, я бы сказал, входит в пятёрку лучших фронтменов в современном бизнесе. А группа, которая есть у Chris'а, — это плеяда настоящих музыкантов. Все мы всю жизнь играли в группах, и мы создали вокруг него эту невероятную команду друзей и семьи, и это здорово, чувак!»

FOZZY











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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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13 апр 2022
N
Nicht Von Hier
В заголовке написано "лучший вокалист", в тексте написано "лучший фронтмен". Но вокалист и фронтмен (тем более лучший) - это не совсем одно и то же! 




















просмотров: 180





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