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*DARKSIDE.ru : нам 24 года! 80
*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 30
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 23
*Новое видео KREATOR 18
*Новое видео RAMMSTEIN 15
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Fozzy

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13 апр 2022 : 		 FOZZY получили золото

13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

8 апр 2022 : 		 Новое видео FOZZY

5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»

1 апр 2022 : 		 FOZZY выступили с новым барабанщиком

21 мар 2022 : 		 Новая песня FOZZY

23 фев 2022 : 		 Барабанщик FOZZY — о причинах ухода

29 янв 2022 : 		 Барабанщик FOZZY о причинах ухода из группы

4 янв 2022 : 		 FOZZY сменили ударника

15 дек 2021 : 		 Фанаты спели с FOZZY

12 дек 2021 : 		 Лидер FOZZY попал в больницу

10 дек 2021 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет весной

26 окт 2021 : 		 FOZZY исполнили новую песню

18 окт 2021 : 		 Вокалист FOZZY: «Очень важно установить контакт с аудиторией»

10 сен 2021 : 		 FOZZY выступили без RICH WARD

14 авг 2021 : 		 Оркестровая версия FOZZY

21 июл 2021 : 		 FOZZY представили новую песню

28 май 2021 : 		 Новое видео FOZZY

18 мар 2021 : 		 Вокалист FOZZY беспокоится насчет будущих хедлайнеров

23 янв 2021 : 		 Гитарист FOZZY: «Трамп — лучший президент!»

3 дек 2020 : 		 Документальный фильм от FOZZY

29 окт 2020 : 		 FOZZY вносят финальные штрихи в новый альбом

4 сен 2020 : 		 Профессиональное видео с выступления FOZZY

25 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO вернулся к записи вокала

11 авг 2020 : 		 CHRIS JERICHO защищает право FOZZY на концерты

28 июл 2020 : 		 В альбом FOZZY войдет 12 тем
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FOZZY получили золото



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FOZZY получили золотую награду за сингл 2017 года "Judas" — он входил в пятерку лучших в Америке и набрал уже 55 миллионов просмотров на YouTube, за что и был удостоен золота от RIAA (Recording Industry Association Of America).

FOZZY Presented With Gold Award For 'Judas' Single: Video, Photo











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