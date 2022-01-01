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FOZZY получили золото



FOZZY получили золотую награду за сингл 2017 года "Judas" — он входил в пятерку лучших в Америке и набрал уже 55 миллионов просмотров на YouTube, за что и был удостоен золота от RIAA (Recording Industry Association Of America).

























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