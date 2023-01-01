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Fozzy

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29 àâã 2023 : 		 FOZZY âûñòóïèëè íà "AEW All In"

28 ìàé 2023 : 		 Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY

21 ìàð 2023 : 		 FOZZY ãîòîâÿò íîâûé ñèíãë

23 ÿíâ 2023 : 		 Ãèòàðèñò FOZZY õâàëèò JOHNNY ANDREWS'à

8 äåê 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY: «Ìíå ïðèøëîñü çàíîâî ó÷èòüñÿ ïåòü»

18 íîÿ 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY èçîáðàæàë íåâåñòó

8 íîÿ 2022 : 		 FOZZY îòêðûëè òóð

15 îêò 2022 : 		 FOZZY äóìàþò ïåðåéòè íà ñèíãëû

12 îêò 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY — î ñîñòîÿíèè âîêàëà

26 èþë 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY ðàññêàçàë î ïðîáëåìàõ ñî çäîðîâüåì ïðîøëîé îñåíüþ

4 èþë 2022 : 		 Ëèäåð FOZZY î "Òàíöàõ ñî çâåçäàìè"

12 ìàé 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY îòðèöàåò èñïîëüçîâàíèå ïîäêëàäîê

19 àïð 2022 : 		 Ãèòàðèñò FOZZY — î íîâîì àëüáîìå

13 àïð 2022 : 		 FOZZY ïîëó÷èëè çîëîòî

13 àïð 2022 : 		 Ãèòàðèñò FOZZY: «Chris â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ âîêàëèñòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ»

8 àïð 2022 : 		 Íîâîå âèäåî FOZZY

5 àïð 2022 : 		 Âîêàëèñò FOZZY: «Âñå ìû èñïîëüçóåì ïîäêëàäêè»

1 àïð 2022 : 		 FOZZY âûñòóïèëè ñ íîâûì áàðàáàíùèêîì

21 ìàð 2022 : 		 Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY

23 ôåâ 2022 : 		 Áàðàáàíùèê FOZZY — î ïðè÷èíàõ óõîäà

29 ÿíâ 2022 : 		 Áàðàáàíùèê FOZZY î ïðè÷èíàõ óõîäà èç ãðóïïû

4 ÿíâ 2022 : 		 FOZZY ñìåíèëè óäàðíèêà

15 äåê 2021 : 		 Ôàíàòû ñïåëè ñ FOZZY

12 äåê 2021 : 		 Ëèäåð FOZZY ïîïàë â áîëüíèöó

10 äåê 2021 : 		 Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò âåñíîé

26 îêò 2021 : 		 FOZZY èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ
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FOZZY âûñòóïèëè íà "AEW All In"



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FOZZY âûñòóïèëè íà ðåñòëèíã-øîó "AEW All In" ïåðåä 80 000 ÷åëîâåê, ñîáðàâøèìèñÿ íà Óýìáëè 27 àâãóñòà.

Chris Jericho and @FOZZYROCK are performing â€˜Judasâ€™ in front of 80,000 at Wembley Stadium!!!






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Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).



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