FOZZY âûñòóïèëè íà "AEW All In"

FOZZY выступили на "AEW All In"



FOZZY выступили на рестлинг-шоу "AEW All In" перед 80 000 человек, собравшимис€ на ”эмбли 27 августа.









Chris Jericho and @FOZZYROCK are performing вАШJudasвАЩ in front of 80,000 at Wembley Stadium!!!





