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Íîâîñòè
Íîâîñòè.Ðóñ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Ôîðóì
Ññûëêè
Êîíòàêòû
OTEP SHAMAYA:«Ìû áîðåìñÿ ñ ôàøèçìîì â Àìåðèêå»
45
Vampyre Cosmetics îòêàçàëèñü îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ALICE COOPE...
23
TED NUGENT áûë èçãíàí èç Åáëîáóêà
22
TARJA TURUNEN ïûòàåòñÿ â MEGADETH
20
PARADISE LOST çàâåðøèëè ïåðåçàïèñü Icon
18
KIRK HAMMETT õîòåë áû çàïèñàòü "...And Justice For All" ñ Êë...
15
CARLOS SANTANA ñäàë íàçàä
14
Ïîñòàâü ëîãîòèï SLAYER íà ëþáèìîå ìÿñî
13
Drum-cam îò SEPULTURA
12
ROB HALFORD íàçâàë ïÿòü àëüáîìîâ, êîòîðûå îí ãîòîâ ñëóøàòü á...
12
Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
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Blues
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Death'n'Roll
Electro
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Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
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OTEP SHAMAYA:«Ìû áîðåìñÿ ñ ôàøèçìîì â Àìåðèêå»
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Vampyre Cosmetics îòêàçàëèñü îò ñîòðóäíè÷åñòâà ñ ALICE COOPE...
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TED NUGENT áûë èçãíàí èç Åáëîáóêà
22
TARJA TURUNEN ïûòàåòñÿ â MEGADETH
20
PARADISE LOST çàâåðøèëè ïåðåçàïèñü Icon
18
âñå íîâîñòè ãðóïïû
Fozzy
ÑØÀ
Heavy Metal
http://www.fozzyrock.com
Myspace:
http://www.myspace.com/fozzytour
Facebook:
https://www.facebook.com/FozzyRock/
29 àâã 2023
:
FOZZY âûñòóïèëè íà "AEW All In"
28 ìàé 2023
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
21 ìàð 2023
:
FOZZY ãîòîâÿò íîâûé ñèíãë
23 ÿíâ 2023
:
Ãèòàðèñò FOZZY õâàëèò JOHNNY ANDREWS'à
8 äåê 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY: «Ìíå ïðèøëîñü çàíîâî ó÷èòüñÿ ïåòü»
18 íîÿ 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY èçîáðàæàë íåâåñòó
8 íîÿ 2022
:
FOZZY îòêðûëè òóð
15 îêò 2022
:
FOZZY äóìàþò ïåðåéòè íà ñèíãëû
12 îêò 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY — î ñîñòîÿíèè âîêàëà
26 èþë 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY ðàññêàçàë î ïðîáëåìàõ ñî çäîðîâüåì ïðîøëîé îñåíüþ
4 èþë 2022
:
Ëèäåð FOZZY î "Òàíöàõ ñî çâåçäàìè"
12 ìàé 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY îòðèöàåò èñïîëüçîâàíèå ïîäêëàäîê
19 àïð 2022
:
Ãèòàðèñò FOZZY — î íîâîì àëüáîìå
13 àïð 2022
:
FOZZY ïîëó÷èëè çîëîòî
13 àïð 2022
:
Ãèòàðèñò FOZZY: «Chris â ïÿò¸ðêå ëó÷øèõ âîêàëèñòîâ â íàñòîÿùåå âðåìÿ»
8 àïð 2022
:
Íîâîå âèäåî FOZZY
5 àïð 2022
:
Âîêàëèñò FOZZY: «Âñå ìû èñïîëüçóåì ïîäêëàäêè»
1 àïð 2022
:
FOZZY âûñòóïèëè ñ íîâûì áàðàáàíùèêîì
21 ìàð 2022
:
Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY
23 ôåâ 2022
:
Áàðàáàíùèê FOZZY — î ïðè÷èíàõ óõîäà
29 ÿíâ 2022
:
Áàðàáàíùèê FOZZY î ïðè÷èíàõ óõîäà èç ãðóïïû
4 ÿíâ 2022
:
FOZZY ñìåíèëè óäàðíèêà
15 äåê 2021
:
Ôàíàòû ñïåëè ñ FOZZY
12 äåê 2021
:
Ëèäåð FOZZY ïîïàë â áîëüíèöó
10 äåê 2021
:
Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò âåñíîé
26 îêò 2021
:
FOZZY èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ
18 îêò 2021
:
Âîêàëèñò FOZZY: «Î÷åíü âàæíî óñòàíîâèòü êîíòàêò ñ àóäèòîðèåé»
10 ñåí 2021
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FOZZY âûñòóïèëè áåç RICH WARD
14 àâã 2021
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Îðêåñòðîâàÿ âåðñèÿ FOZZY
21 èþë 2021
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FOZZY ïðåäñòàâèëè íîâóþ ïåñíþ
28 ìàé 2021
:
Íîâîå âèäåî FOZZY
18 ìàð 2021
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Âîêàëèñò FOZZY áåñïîêîèòñÿ íàñ÷åò áóäóùèõ õåäëàéíåðîâ
23 ÿíâ 2021
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Ãèòàðèñò FOZZY: «Òðàìï — ëó÷øèé ïðåçèäåíò!»
3 äåê 2020
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Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì îò FOZZY
29 îêò 2020
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FOZZY âíîñÿò ôèíàëüíûå øòðèõè â íîâûé àëüáîì
4 ñåí 2020
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
25 àâã 2020
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CHRIS JERICHO âåðíóëñÿ ê çàïèñè âîêàëà
11 àâã 2020
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CHRIS JERICHO çàùèùàåò ïðàâî FOZZY íà êîíöåðòû
28 èþë 2020
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Â àëüáîì FOZZY âîéäåò 12 òåì
22 èþë 2020
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CHRIS JERICHO — î íîâîì àëüáîìå FOZZY
15 èþë 2020
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Ëèäåð FOZZY: «Õîòåë áû îáÿçàòü âñåõ íîñèòü ìàñêè, íî ÿ íå ãóáåðíàòîð»
13 èþë 2020
:
Âûõîä íîâîãî àëüáîìà FOZZY ïåðåíåñ¸í íà 2021 ãîä
3 èþë 2020
:
Âîêàëèñò FOZZY: «ß íå òàê íàïóãàí âèðóñîì»
26 ìàé 2020
:
Ó FOZZY ìíîãî îòëè÷íûõ òåì
17 äåê 2019
:
Ó FOZZY ìíîãî íîâîãî ìàòåðèàëà
28 íîÿ 2019
:
Ëèäåð FOZZY ñíèçèë öåíó íà äîì
22 íîÿ 2019
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Êàâåð-âåðñèÿ THE KINKS îò âîêàëèñòà FOZZY
9 ñåí 2019
:
Íîâîå âèäåî FOZZY
30 àâã 2019
:
Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY
26 àâã 2019
:
Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
4 àïð 2019
:
FOZZY íà SONY MUSIC
4 ìàð 2019
:
Âîêàëèñò FOZZY êóïèë äîì â Îäåññå
7 äåê 2018
:
Ëèäåð FOZZY: «Íàø ïëàí — óíè÷òîæèòü IRON MAIDEN íà êîíöåðòå»
4 íîÿ 2018
:
COREY TAYLOR ïðèñîåäèíèëñÿ ê FOZZY è èñïîëíèë êàâåð-âåðñèè KISS, THE KINKS
26 èþë 2018
:
Íîâîå âèäåî FOZZY
20 ìàð 2018
:
Ìóçûêàíòû MACHINE HEAD, QUIET RIOT ïðèñîåäèíèëèñü íà ñöåíå ê FOZZY
30 ÿíâ 2018
:
Íîâîå âèäåî FOZZY
3 íîÿ 2017
:
Âîêàëèñò FOZZY ïðèêèíóëñÿ Ïîëîì Ñòåíëè
11 îêò 2017
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Âîêàëèñò FOZZY î íîâîì ñèíãëå
16 ñåí 2017
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Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY
3 àâã 2017
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Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò îñåíüþ
30 ìàé 2017
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FOZZY èñïîëíèëè íîâóþ ïåñíþ
2 ìàé 2017
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Íîâîå âèäåî FOZZY
1 ìàé 2017
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Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY
19 ìàð 2017
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Â FOZZY âåðíóëñÿ áàñèñò
20 îêò 2016
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Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò â 2017 ãîäó
30 ìàð 2016
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Íîâîãî àëüáîìà FOZZY â 2016 ãîäà íå áóäåò
28 äåê 2015
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FOZZY íà÷àëè ðàáîòó íàä íîâûì ìàòåðèàëîì
10 àâã 2015
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
5 íîÿ 2014
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Íîâîå âèäåî FOZZY
1 îêò 2014
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FOZZY íàøëè áàñèñòà
19 èþë 2014
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Íîâûé àëüáîì FOZZY äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
26 èþí 2014
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Ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè FOZZY
21 èþí 2014
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Ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè FOZZY
14 èþí 2014
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Ôðàãìåíò íîâîé ïåñíè FOZZY
5 èþí 2014
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Âèäåî ñ òåêñòîì îò FOZZY
23 ìàé 2014
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Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò â èþëå
25 àïð 2014
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Âèäåî ñ òåêñòîì îò FOZZY
2 àïð 2014
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Íîâûé ñèíãë FOZZY â àïðåëå
3 äåê 2013
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
10 ñåí 2013
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FOZZY â ÿíâàðå íà÷íóò çàïèñü íîâîãî àëüáîìà
13 àâã 2013
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Ïðîôåññèîíàëüíîå âèäåî c âûñòóïëåíèÿ FOZZY
2 îêò 2012
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Íîâîå âèäåî FOZZY
29 ñåí 2012
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Âîêàëèñò AVENGED SEVENFOLD ïðèñîåäèíèëñÿ íà ñöåíå ê FOZZY
11 àâã 2012
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Íîâûé àëüáîì FOZZY äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
11 èþë 2012
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Òðåê-ëèñò íîâîãî àëüáîìà FOZZY
6 èþë 2012
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Íîâûé ñèíãë FOZZY
14 èþí 2012
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FOZZY èñïîëíèëè íîâûé òðåê
14 èþí 2012
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Îáëîæêà íîâîãî àëüáîìà FOZZY
11 èþí 2012
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Íîâûé àëüáîì FOZZY âûéäåò â àâãóñòå
1 èþí 2012
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FOZZY çàâåðøèëè ñâåäåíèå àëüáîìà
16 ìàé 2012
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Çàêîí÷åíà çàïèñü âîêàëà äëÿ íîâîãî àëüáîìà FOZZY
22 ôåâ 2012
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FOZZY çàâåðøèëè çàïèñü óäàðíûõ
19 ÿíâ 2012
:
FOZZY íà CENTURY MEDIA RECORDS
12 ñåí 2011
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FOZZY ðàññòàëèñü ñ áàñèñòîì
29 èþí 2011
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Íîâûé ðåëèç FOZZY âûéäåò â èþëå
11 èþí 2011
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Âèäåî ñ âûñòóïëåíèÿ FOZZY
28 àïð 2011
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Ôðîíòìåí FOZZY âûáûë èç "Dancing With The Stars"
21 ìàð 2011
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Ôðîíòìåí FOZZY ïðèìåò ó÷àñòèå â ïðîãðàììå "Dancing With The Stars"
21 èþë 2010
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Íîîâå âèäåî FOZZY
26 ÿíâ 2010
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Àëüáîì FOZZY äîñòóïåí äëÿ ïðîñëóøèâàíèÿ
9 íîÿ 2009
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FOZZY âûïóñòÿò ïåðâûé â êàðüåðå êîíöåðòíûé àëüáîì
19 îêò 2009
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Íîâûé òðåê FOZZY
8 ñåí 2009
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Íîâàÿ ïåñíÿ FOZZY
29 ÿíâ 2009
:
Ìèêêè Ðóðê ïðîòèâ âîêàëèñòà FOZZY
26 àâã 2007
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FOZZY âûïóñêàþò êîëëåêöèþ ðàðèòåòîâ
ñåãîäíÿ
FOZZY âûñòóïèëè íà "AEW All In"
FOZZY âûñòóïèëè íà ðåñòëèíã-øîó "AEW All In" ïåðåä 80 000 ÷åëîâåê, ñîáðàâøèìèñÿ íà Óýìáëè 27 àâãóñòà.
Chris Jericho and
@FOZZYROCK
are performing â€˜Judasâ€™ in front of 80,000 at Wembley Stadium!!!
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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò
ïðîñìîòðîâ: 140
1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
Íîâîñòè ÑÍÃ
Âèäåî
Êîíöåðòû
Ðåïîðòàæè
Êîíêóðñû
Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
Èíòåðâüþ
Ñòèëè
Ãðàôèêà
Êèíî
Ëèòåðàòóðà
Ññûëêè
Ôîðóì
Áëîãè
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Êîíòàêòû
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
Ñîîáùåíèé íåò