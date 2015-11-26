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Вокалист FOZZY : «Я не так напуган вирусом»



В недавней беседе с вокалистом FOZZY, у него спросили, каой он видит перспективу встреч с поклонниками с учётом COVID-19:



«Я никогда не был "изолирован" во время всей этой истории с коронавиусом. Мы работали каждую неделю; мы разговаривали с людьми и встречались с ними. Мы не пожимали друг другу руки, и всё в таком духе. Я не так "напуган" вирусом, как некоторые люди. Я не бездумно это заявляю. Я встречаю людей на улице. Мы не плюём друг другу в лицо и не пожимаем руки, не целуемся с языком, и всё такое. Ну а раз уж я не совершаю эти действия, я просто не так беспокоюсь об этом».







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