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Fozzy

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3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY

30 авг 2019 : 		 Новая песня FOZZY

26 авг 2019 : 		 Видео с выступления FOZZY

4 апр 2019 : 		 FOZZY на SONY MUSIC

4 мар 2019 : 		 Вокалист FOZZY купил дом в Одессе

7 дек 2018 : 		 Лидер FOZZY: «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»

4 ноя 2018 : 		 COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS

26 июл 2018 : 		 Новое видео FOZZY

20 мар 2018 : 		 Музыканты MACHINE HEAD, QUIET RIOT присоединились на сцене к FOZZY

30 янв 2018 : 		 Новое видео FOZZY

3 ноя 2017 : 		 Вокалист FOZZY прикинулся Полом Стенли

11 окт 2017 : 		 Вокалист FOZZY о новом сингле

16 сен 2017 : 		 Новая песня FOZZY

3 авг 2017 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет осенью

30 май 2017 : 		 FOZZY исполнили новую песню

2 май 2017 : 		 Новое видео FOZZY

1 май 2017 : 		 Новая песня FOZZY

19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист

20 окт 2016 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году

30 мар 2016 : 		 Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет

28 дек 2015 : 		 FOZZY начали работу над новым материалом
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Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»



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В недавней беседе с вокалистом FOZZY, у него спросили, каой он видит перспективу встреч с поклонниками с учётом COVID-19:

«Я никогда не был "изолирован" во время всей этой истории с коронавиусом. Мы работали каждую неделю; мы разговаривали с людьми и встречались с ними. Мы не пожимали друг другу руки, и всё в таком духе. Я не так "напуган" вирусом, как некоторые люди. Я не бездумно это заявляю. Я встречаю людей на улице. Мы не плюём друг другу в лицо и не пожимаем руки, не целуемся с языком, и всё такое. Ну а раз уж я не совершаю эти действия, я просто не так беспокоюсь об этом».

CHRIS JERICHO:



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