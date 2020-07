сегодня



Лидер FOZZY : «Хотел бы обязать всех носить маски, но я не губернатор»



FOZZY вновь перенесли ранее намеченный тур, на этот раз на осень:



«В связи с мировыми новостями @fozzyrock решили отложить наш #SaveTheWorld тур еще раз! Надеемся, что концерты разрешены и безопасны в октябре/ноябре!



Просто знайте, что мы ведём активные переговоры со всеми местными промоутерами, и мы обещаем, что эти шоу будут соответствовать ВСЕМ правилам безопасности и охраны здоровья, установленным каждым из муниципальных образований.... и мы настоятельно рекомендуем всем носить маски! (Лично я хотел бы сделать это обязательным, но я не губернатор штата.) Озвучив все это, мы хотим добавить, что с нетерпением ждем, когда снова зажжем с вами... БУДЬТЕ В БЕЗОПАСНОСТИ!»



Даты выступлений:



Oct. 03 - Trees - Dallas, TX



Oct. 04 - Diamond Ballroom - Oklahoma City, OK



Oct. 05 - The Bottleneck - Lawrence, KS



Oct. 08 - The Royal Groove - Lincoln, NE



Oct. 09 - Wildwood - Iowa City, IA



Oct. 10 - Indian Crossing Casino - Waupaca, WI



Oct. 11 - 1175 - Kansasville, WI



Oct. 12 - Blue Note - Harrison, OH



Oct. 15 - Iron Works - Buffalo, NY



Oct. 16 - Montage Music Club - Rochester, NY



Oct. 17 - The Chance - Poughkeepsie, NY



Oct. 18 - Chameleon Club - Lancaster, PA



Oct. 19 - Soundstage - Baltimore, MD



Oct. 22 - The Forge - Joliet, IL



Oct. 23 - Elevation @ The Intersection - Grand Rapids, MI



Oct. 24 - Newport Music Hall - Columbus, OH - Tickets



Oct. 25 - Hi Fi - Indianapolis, IN



Oct. 26 - Apollo Theater - Belvidere, IL



Nov. 12 - Eclectic Room - Angola, IN



Nov. 13 - Machine Shop - Flint, MI



Nov. 15 - Jergel's - Pittsburgh, PA



Nov. 16 - The Winchester - Cleveland, OH



Nov. 19 - Songbirds - Chattanooga, TN



Nov. 20 - Capone - Johnson City, TN



Nov. 21 - Underground - Charlotte, NC



Nov. 22 - The Cowan - Nashville, TN



Изначально тур был запланирован с 16 апреля по девятое мая, потом был перенесен на июль-сентябрь и вот сейчас на октябрь-ноябрь.













