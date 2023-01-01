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Fozzy

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FOZZY готовят новый сингл



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В рамках недавней беседы с Wes Styles of Rock 96.7 (WIHN-FM) вокалист FOZZY Chris' Juricho ответил на вопрос, есть ли у коллектива планы на выпуск какой-нибудь новой музыки:

«Мы выпустили "Boombox" почти год назад. И это вроде как не очень хорошо, когда ты вкладываешь всё своё время, своё сердце и душу в 12 песен. Три из них — синглы; все они попали в Топ-10. Ещё три из них мы играем вживую; все они отлично заходят. А шесть из них просто исчезают на кладбище песен FOZZY. И это меня беспокоит, потому что там есть отличные песни. Поэтому я думаю, что какое-то время мы будем выпускать только синглы. Я полагаю, что именно такую бизнес-модель мы хотим использовать, потому что я не хочу, чтобы такие замечательные песни, как "Omen" или "The Worst Is Yet To Come", "Army Of One" — все эти замечательные мелодии, которые, будучи на "Boombox", нравятся людям, но никогда не будут исполнены.

Я полагаю, что мы собираемся выпустить ещё один сингл, возможно, через месяц или два — или, скорее всего, чуть попозже, потому что мы всё ещё продолжаем вносить окончательные коррективы. Но он потрясающий. И мы рады так поступать — выпускать песню каждые несколько месяцев, а не ждать два года между альбомами, которые выходят и исчезают очень быстро».




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