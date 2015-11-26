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Fozzy

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13 июл 2020 : 		 Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

3 июл 2020 : 		 Вокалист FOZZY: «Я не так напуган вирусом»

26 май 2020 : 		 У FOZZY много отличных тем

17 дек 2019 : 		 У FOZZY много нового материала

28 ноя 2019 : 		 Лидер FOZZY снизил цену на дом

22 ноя 2019 : 		 Кавер-версия THE KINKS от вокалиста FOZZY

9 сен 2019 : 		 Новое видео FOZZY

30 авг 2019 : 		 Новая песня FOZZY

26 авг 2019 : 		 Видео с выступления FOZZY

4 апр 2019 : 		 FOZZY на SONY MUSIC

4 мар 2019 : 		 Вокалист FOZZY купил дом в Одессе

7 дек 2018 : 		 Лидер FOZZY: «Наш план — уничтожить IRON MAIDEN на концерте»

4 ноя 2018 : 		 COREY TAYLOR присоединился к FOZZY и исполнил кавер-версии KISS, THE KINKS

26 июл 2018 : 		 Новое видео FOZZY

20 мар 2018 : 		 Музыканты MACHINE HEAD, QUIET RIOT присоединились на сцене к FOZZY

30 янв 2018 : 		 Новое видео FOZZY

3 ноя 2017 : 		 Вокалист FOZZY прикинулся Полом Стенли

11 окт 2017 : 		 Вокалист FOZZY о новом сингле

16 сен 2017 : 		 Новая песня FOZZY

3 авг 2017 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет осенью

30 май 2017 : 		 FOZZY исполнили новую песню

2 май 2017 : 		 Новое видео FOZZY

1 май 2017 : 		 Новая песня FOZZY

19 мар 2017 : 		 В FOZZY вернулся басист

20 окт 2016 : 		 Новый альбом FOZZY выйдет в 2017 году

30 мар 2016 : 		 Нового альбома FOZZY в 2016 года не будет
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Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год



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Новый альбом FOZZY, который изначально планировалось выпустить этой осенью, был перенесён на 2021 год.

Вокалист Chris Jericho в интервью для "Life In Six Strings" сказал:

«Изначально идея была назвать его "2020", пока мы не поняли, что до ноября/декабря мы не успеем его доделать, так что уже выпускать альбом под названием "2020" не имеет смысла, когда наступает 2021 год. Давайте просто оставим его позади».

FOZZY Scraps



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