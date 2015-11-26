Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год

Новый альбом FOZZY, который изначально планировалось выпустить этой осенью, был перенесён на 2021 год.
Вокалист Chris Jericho в интервью для "Life In Six Strings" сказал:
«Изначально идея была назвать его "2020", пока мы не поняли, что до ноября/декабря мы не успеем его доделать, так что уже выпускать альбом под названием "2020" не имеет смысла, когда наступает 2021 год. Давайте просто оставим его позади».
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