сегодня



Выход нового альбома FOZZY перенесён на 2021 год



Новый альбом FOZZY, который изначально планировалось выпустить этой осенью, был перенесён на 2021 год.



Вокалист Chris Jericho в интервью для "Life In Six Strings" сказал:



«Изначально идея была назвать его "2020", пока мы не поняли, что до ноября/декабря мы не успеем его доделать, так что уже выпускать альбом под названием "2020" не имеет смысла, когда наступает 2021 год. Давайте просто оставим его позади».







+1 -0



просмотров: 225

