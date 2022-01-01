4 июл 2022



Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"



Chris Jericho в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, какие у него остались ощущения от участия в "Dancing With The Stars":



«Я это сделал, но это было трудно, чувак. Это непросто реализовать. И я дважды отказывался. Поскольку я очень дружен со Стэйси Кейблер, которая была в WWE, и она участвовала в "Танцах со звездами". И она была настоящим хитом. Если вы вспомните и проанализируете, она была одной из первых звезд, прорвавшихся в "Танцах со звездами". Ее ноги были оружием массового поражения, так они называли ее ноги. Так что у нее было огромное влияние на шоу, и она постоянно предлагала меня кастинг-директорам. И я несколько раз отказывался. Когда я наконец согласился, помню, я был на гастролях с FOZZY в Ирландии, и мне на улице рассказывали об этом. И я такой: " Мне нужно это сделать. Потому что если я этого не сделаю, я всегда буду задаваться этим вопросом. И теперь я буду выглядеть просто козлом, если откажу им. Они, похоже, реально хотят, чтобы я это сделал, они реально думают, что я могу это сделать, так что дайте мне попробовать"».







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